El esperado reencuentro entre Matías Almeyda y Alan Pulido en Estados Unidos

El partido entre el Sporting Kansas City y el San Jose Earthquakes dentro de los Playoffs de la MLS, tendra un ingrediente especial. Dicho cotejo marca el reencuentro entre dos viejos conocidos de las Chivas, el actual delantero de los 'Wizards' Alan Pulido y el teécnico argentino Matías Almeyda, quienes se enfrentarán este domingo 22 de noviembre en el Sporting Park.

Durante una entrevista, "El Pelado" se rindió en elogios hacia el ariete mexicano y confesó el gran cariño que le tiene a 'Puligol'.

“Él sabe que tengo un gran cariño hacia él como persona y jugador, pero él está en otro equipo y va a querer ganar, nosotros vamos a querer ganar. Sé del jugador que enfrentamos, es un gran jugador, uno de los mejores atacantes que tiene la liga y trataremos de tomar los recados necesarios como cada delantero que nos toque enfrentar”, aseguró Almeyda.

Matías Almeyda y Alan Pulido consiguieron el "Doblete" con las Chivas en 2017, galardones que no levantan en conjunto (Liga y Copa) desde hace 37 años; hazaña que llenó de alegría a toda la afición rojiblanca.

Es por ello que Almeyda sabe de la peligrosidad de Alan Pulido. El llamado 'Puligol' se ha convertido en el primer jugador desde el estadounidense Josh Wolff en 2005, en liderar al plantel de Kansas tanto en goles como en asistencias.

Por: Damián Martínez