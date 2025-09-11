Fue campeón de la OMB y promesa nacional, pero un nocaut terminó con su vida a los 37 años

El boxeo es uno de los deportes más vistos y seguidos por la comunidad latina gracias a los grandes campeones que el país ha tenido a lo largo de la historia. Uno de ellos fue Moisés Fuentes, pugilista mexicano que, lastimosamente, perdió la vida con apenas 37 años de edad debido a un nocaut fulminante a pesar de haber sido campeón de la OMB.

Nombres como Julio César Chávez, Saúl Álvarez, Marco Antonio Barrera y Juan Manuel Márquez se roban las miradas de los amantes del boxeo. No obstante, pocos recuerdan con claridad a Moisés Fuentes, quien llegó a tocar la cima de la OMB pero que, sin embargo, perdió la vida a corta edad.

El día en que Moisés Fuentes, campeón de la OMB, perdió la vida por un nocaut

Fue a finales del año 2022 cuando Moisés Fuentes, con apenas 37 años de edad, murió a raíz de luchar contra las secuelas que dejó un brutal nocaut en un combate ante David, El General Cuellar, mismo que se llevó a cabo en octubre del 2021, por lo que el mexicano luchó contra la muerte durante casi un año.

Moisés Fuentes se consolidó como un boxeador bastante rentable que, en su mejor etapa en el ring, logró ser campeón de peso mínimo y peso minimosca por parte de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Por tal motivo, en noviembre próximo cumplirá tres años desde su lamentable deceso.

¿Quién fue Moisés Fuentes y qué logros tuvo en el boxeo?

Nacido en la Ciudad de México el 20 de septiembre de 1985, Moisés Fuentes Rubio fue un boxeador profesional que destacó en los pesos más bajos dentro del boxeo a nivel nacional. Su pico más alto se dio en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, mismos en donde obtuvo el Título de Peso Mínimo de la OMB, así como el Título Interino de Peso Mosca Junior de la misma organización.

¿Cómo fue su última pelea ante David Cuéllar?

Como si se tratase de una obra del destino, Moisés Fuentes subió al ring el 16 de octubre del 2021 para enfrentarse a David Cuéllar después de tres años de estar fuera del cuadrilátero. La situación no pudo tener un desenlace peor, pues en poco tiempo Cuéllar le propinó un fuerte golpe que derivó en un nocaut.

Fuentes no logró recuperarse y fue trasladado de emergencia al hospital para sufrir una operación luego de protagonizar una trombosis cerebral . Fue así como el boxeador de la capital del país, tras un año de cuidados hospitalarios, perdió la vida, generando la tristeza de los fanáticos que tuvo a raíz de su trabajo en el ring.

