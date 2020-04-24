Henry Armstrong: Leyenda del boxeo

Henry Armstrong es una de las grandes figuras del boxeo internacional, comenzó su carrera en 1931 con tan solo 19 años de edad y desde esa fecha decidió que el boxeo fuera su profesión por el resto de su vida.

Durante sus años en activo, Armstrong consiguió ser campeón de tres divisiones distintas al mismo tiempo. El primer campeonato fue en el peso pluma y llegó en 1937 tras vencer Petey Sarron por nocaut en el Madison Square Garden.

Sin embargo, el año 1938 significó el mayor ascenso para el 'Homicida Hank' quien se coronó en dos divisiones más durante ese periodo. El campeonato welter, significó su segundo título y lo consiguió al derrotar a Barney Ross por decisión unánime. Dos meses después, Armstrong inmortalizó su nombre al sellar su tercer campeonato, venciendo por decisión dividida a Lou Ambers y así obtener el título de la división ligera en el Yankee Stadium de la ciudad de Nueva York.

El legado de Armstrong se mantiene vivo y durante mucho tiempo fue considerado uno de los mejores pugilistas, es miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo y durante sus 12 años de carrera profesional logró un récord de 152 victorias (101 K.O.) 22 derrotas y 9 empates.

Tras el retiro, Armstrong tuvo problemas de alcoholismo y al lograr superarlos se encomendó ayudar a gente con el mismo problema y fue ordenado pastor de una iglesia bautista en el estado de California.

