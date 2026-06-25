AL MOMENTO: tabla de mejores terceros del Mundial 2026; los equipo que avanzarían a 16avos HOY 24 de junio

A diferencia de la edición anterior, la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM comenzará la fase de eliminación directa a partir de los Dieciseisavos de Final, por lo que los mejores terceros lugares también tendrán la posibilidad de calificar y de entre ellos saldrá el rival de México.

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Los mejores terceros lugares al momento en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ya se juega la tercera jornada de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los primeros calificados ya están definidos con el pase de México, Suiza y Brasil como primeros de sus grupos, mientras que Canadá y Marruecos están seguros en los segundos puestos.

Sin embargo, aun falta definir a los equipos que avanzaran como los mejores terceros lugares y es muy probable que esta tabla se defina hasta la última fecha de la Fase de Grupos.

Esta tabla se estará moviendo a lo largo de estos días y de momento en los mejores terceros lugares se encuentran los siguientes equipos de los que saldrá el rival de la Selección Mexicana en la Fase de Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tabla de mejores terceros lugares

Bosnia Herzegovina Suecia Croacia Argelia Paraguay Escocia Cabo Verde Bélgica

Tabla de terceros lugares ELIMINADOS:



República Checa RD Congo Ecuador Senegal

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