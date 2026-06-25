Rival de México AL MOMENTO: ¿Contra quién iría HOY miércoles 24 de junio en los 16avos de Final del Mundial 2026?

La Selección Naciona aseguró la primera posición del Grupo A, Con el liderato garantizado, el cuadro de clasificación para la ronda de eliminación directa comienza a definirse de manera oficial, apuntando hacia un enfrentamiento contra una escuadra europea.

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En el cierre de las actividades del Grupo C, la selección de Escocia disputó su último encuentro frente a Brasil, compromiso que terminó con una derrota por marcador de 3-0 a favor del conjunto sudamericano. A pesar de este resultado adverso y de la diferencia de goles registrada en el encuentro, los números generales aún favorecen a la escuadra escocesa, la cual se mantiene hasta el momento como el mejor tercer lugar de la Fase de Grupos.

El reglamento y formato de competencia establecen que el equipo que culmine en el primer lugar del Grupo A deberá cruzarse contra uno de los mejores terceros clasificados, provenientes de los sectores C, E, F, H o I. Con la combinación actual de puntos, Escocia ocupa matemáticamente esa posición, convirtiéndose en el virtual rival del combinado tricolor para iniciar la etapa de elimación directa.

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La ventaja deportiva y logística de haber clasificado en la cima del grupo es que la Selección Mexicana asegura su permanencia en la capital del país, evitando viajes de desgaste y garantizando el apoyo total como local para el arranque de la fase de eliminación directa.



Fecha: Martes 30 de junio de 2026.

Martes 30 de junio de 2026. Hora : 19:00.

: 19:00. Sede: Estadio Ciudad de México.

Estadio Ciudad de México. Transmisión: El partido podrá seguirse totalmente en vivo a través de la señal de Azteca 7, además de la cobertura en línea, desde el sitio web y la aplicación oficial de Azteca Deportes.

El conjunto nacional cuenta ahora con casi una semana completa para planificar la estrategia, realizar el trabajo de recuperación física en sus instalaciones y enfocar toda la atención en el cruce definitivo frente a la selección de Escocia.

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