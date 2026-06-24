México va por un logro mundialista que Javier Aguirre ya consiguió hace 24 años

México está a punto de hacer historia en las Copas Mundiales de la FIFA™, pues de vencer a Chequia este miércoles en el duelo que transmitirá Azteca Deportes, llegaría a 9 puntos; es decir, 3 de 3 en la fase de grupos, algo nunca antes logrado. Ello también significaría que avanzará a dieciseisavos de final como líder y de manera invicta, logro que ya obtuvo Javier Aguirre hace 24 años.

El "Vasco" fue entrenador de la Selección Mexicana por primera vez en Corea-Japón 2002, donde obtuvo una de las mejores fases de grupos al culminar como líder del Grupo G, por encima de grandes selecciones como Croacia, Ecuador e Italia, la cual es una de las más ganadoras de las justas veraniegas, pero que lleva 12 años sin clasificar.

Javier Aguirre comandó a México a un liderato e invicto en Corea-Japón 2002|Selección Nacional de México

En esa edición, México avanzó a los octavos de final como líder e invicto, al cosechar 7 puntos, producto de 2 victorias y un empate, hazaña que puede obtener en esta edición 2026, solo que con la pequeña diferencia de que puede hacerlo al ganar sus 3 duelos, hecho histórico para el equipo azteca.

Copa Mundial de la FIFA™ Corea-Japón 2002



México 1-0 Croacia

México 2-1 Ecuador

México 1-1 Italia

Copa Mundial de la FIFA 2026™



México 2-0 Sudáfrica

México 1-0 Corea del Sur

México vs Chequia (partido por disputarse).

TE PUEDE INTERESAR:



Javier Aguirre, el Rey Midas de México en Mundiales

México ha sido líder de grupo en 4 ediciones, en las que Javier Aguirre ha formado parte; sí, durante 40 años el “Vasco” ha estado ligado a la selección de diferentes maneras. La primera ocasión en la que el equipo logró tal hazaña fue en 1986, cuando albergó la segunda justa veraniega de su historia.

En México 1986, Javier Aguirre portó la playera de la selección como jugador, mientras que 8 años después, en Estados Unidos 1994, el conjunto azteca avanzó de líder cuando el entrenador era auxiliar técnico de Miguel Mejía Barón.

Corea-Japón 2002 fue la primera vez que Aguirre fue el entrenador de México en dicho torneo y lo hizo con creces al avanzar como líder e invicto, aunque cayó en octavos de final ante el odiado rival: Estados Unidos.

Mientras que para esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya aseguró el liderato del Grupo A y puede hacer historia al ganar por primera vez los 3 partidos de la fase de grupos.