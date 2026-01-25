ÚLTIMA HORA: Palmeiras no recibe oferta formal del América por Raphael Veiga

El futuro del jugador brasileño Raphael Veiga sigue estando en el limbo. Según información publicada por el medio brasileño Ge Globo, el equipo del América habría manifestado a los agentes del jugador su intención de presentar una oferta formal para ficharlo. Sin embargo, hasta el momento, Palmeiras no ha recibido ningún documento oficial que respalde esa intención.

Entrevista Piojo Alvarado: “Quiero hacer bien las cosas para estar en la lista final del Mundial”

Ante la falta de una propuesta concreta, el mediocampista de 30 años fue incluido en la convocatoria del clásico paulista, el Choque-Rei frente al Sao Paulo, llevándose la victoria por marcador de 3-1, y entró al terreno de juego en los últimos minutos del segundo tiempo. La presencia de Veiga en este partido confirma que, por ahora, sigue siendo parte activa de la plantilla dirigida por Abel Ferreira.

¿Cómo es el momento de Raphael Veiga en el Palmeiras?

En Brasil, distintas voces coinciden en que Raphael Veiga atraviesa una etapa complicada. Ge Globo señala que el número 23 “ya no es el jugador decisivo que era antes”, aunque subraya que continúa siendo uno de los líderes del vestuario y un futbolista muy querido por la afición. Su trayectoria en Palmeiras lo respalda: ha sido pieza clave en títulos recientes y referente en momentos importantes.

TE PUEDE INTERESAR:



No obstante, durante el año 2025, Veiga perdió protagonismo debido a molestias físicas que limitaron su rendimiento. Esa situación lo ha relegado al banquillo en varias ocasiones, y actualmente ya no figura como titular indiscutible en el esquema de Ferreira.

¿Cuál es la postura del técnico del Palmeira sobre la posible salida de Raphael Veiga?

El propio Abel Ferreira se refirió al tema en conferencia de prensa, dejando claro que, pese a las especulaciones, sigue contando con el jugador: “Es difícil hablar de esto. Todos sabemos cuánto tiempo tiene en Palmeiras. Es asunto suyo y del Presidente. De momento cuento con Veiga, es un ídolo del club.”

Estas declaraciones reflejan el respeto y la importancia que el mediocampista mantiene dentro del grupo, más allá de su presente futbolístico.

La posible llegada de Raphael Veiga al América genera expectativa en la Liga BBVA MX, donde el club de Coapa busca reforzar su mediocampo con experiencia internacional. Sin embargo, mientras no exista una oferta formal, Palmeiras no tiene motivos para desprenderse de uno de sus referentes.

