La exfigura de Tigres que busca Rayados de Monterrey para sustituir a Berterame

El mercado de fichajes en la Liga BBVA MX vuelve a encenderse, el equipo Monterrey estaría interesado en contratar a Alan Pulido, delantero mexicano que la temporada pasada militó en las Chivas de Guadalajara y que surgió de la cantera de Tigres, el acérrimo rival de los Rayados.

Medios informativos de Nuevo León señalan que la directiva de Monterrey busca un atacante que pueda suplir la inminente salida de Germán Berterame, quien esta muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Inter Miami y ser compañero del astro argentino Lionel Messi. Ante este escenario, Alan Pulido es una opción atractiva por su experiencia, capacidad goleadora y conocimiento del entorno del futbol regio.

¿Cuáles son los equipos que ha jugado Alan Pulido?

Pulido, de 34 años, ha tenido una carrera marcada por momentos de éxito y resiliencia. Luego de debutar con el conjunto de Tigres y consolidarse como una de las promesas del balompié nacional, emigró a Europa para jugar en Grecia con el Levadiakos y el Olympiacos. En el 2016 regresó a México para vestir la camiseta de las Chivas, donde fue pieza clave en la obtención del título del Clausura 2017 y también donde consiguió el título de goleo con 12 anotaciones en el Apertura 2019. Más tarde, vivió su aventura en la MLS con el Sporting Kansas City para luego volver a Guadalajara en 2025.

¿Cuál es la polémica que se desató por posible fichaje de Alan Pulido?

El posible fichaje no está exento de polémica. Para algunos afición de los Rayados no es bien visto que un jugador con pasado del acérrimo rival de la ciudad norteña se integre a las filas del conjunto dirigido por el español Domenec Torrent. Además añadir que en dos temporadas con el rebaño sagrado solamente suma 2 goles en 18 partidos jugados.

Con la partida de Berterame, la llegada de Pulido permitiría mantener variantes en ataque y sumar un delantero con capacidad de adaptarse a distintos sistemas de juego.

Aunque las negociaciones aún no se concretan, el interés de Monterrey por Alan Pulido refleja la ambición del club de seguir compitiendo al más alto nivel. La historia de este fichaje, de darse, tendría un componente especial: un jugador formado en Tigres que podría convertirse en referente de Rayados, encendiendo aún más la rivalidad en la Sultana del Norte.

