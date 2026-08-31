Monterrey vs Atlético de San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 30 de agosto, partido de la Jornada 6 de la Liga BBVA MX; marcador online

Último partido de la Jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX el que enfrentará este domingo 30 de agosto a los Rayados de Monterrey en contra del Atlético de San Luis a disputarse en la cancha del Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León, en donde el cuadro regiomontano buscará imponer su localía ante unos potosinos que aun no han podido ganar en lo que va del torneo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Figura de la Selección Mexicana sería nuevo refuerzo del Manchester United