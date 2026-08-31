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Monterrey vs Atlético de San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 30 de agosto, partido de la Jornada 6 de la Liga BBVA MX; marcador online

Los Rayados de Monterrey y el Atlético de San Luis cierran la actividad de la Jornada 6 del Aperura 2026

Rayados vs Atlético de San Luis
Rayados vs Atlético de San Luis

Escrito por: Francisco Fernández

Último partido de la Jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX el que enfrentará este domingo 30 de agosto a los Rayados de Monterrey en contra del Atlético de San Luis a disputarse en la cancha del Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León, en donde el cuadro regiomontano buscará imponer su localía ante unos potosinos que aun no han podido ganar en lo que va del torneo.

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