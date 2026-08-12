Fecha y HORARIO del Rayados de Monterrey vs Nashville SC, partido de la Leagues Cup 2026

Rayados de Monterrey se juega buena parte de su futuro en la Leagues Cup 2026. El conjunto regiomontano enfrentará a Nashville SC este miércoles 12 de agosto en su tercer y último compromiso de la Fase Uno, con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por uno de los cuatro boletos de la Liga MX a los cuartos de final.

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Monterrey tuvo un inicio complicado. En su presentación cayó 2-1 frente a Orlando City, pero logró levantarse en la segunda jornada con una importante remontada por 2-1 ante Inter Miami. Rodrigo De Paul adelantó al conjunto de Florida, antes de que Hugo Cuypers empatara al comienzo del complemento y Diego Rossi marcara el gol de la victoria al minuto 90.

Ese resultado dejó a Rayados con tres puntos y todavía con posibilidades de avanzar, aunque su destino no depende únicamente de lo que haga frente a Nashville. El formato establece que solamente los cuatro mejores clubes de Liga MX, en una clasificación independiente a la de MLS, conseguirán el boleto a cuartos de final.

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¿Cómo llega Nashville SC al partido contra Rayados?

Nashville también ha tenido una primera fase de contrastes. Comenzó perdiendo 1-0 contra León, pero reaccionó de manera contundente en su segundo encuentro al golear 4-1 al Atlético de San Luis. Cristian Espinoza marcó dos veces, mientras que Sam Surridge y Reed Baker-Whiting completaron la goleada.

Además, existe un antecedente que le pone un ingrediente extra al partido. Nashville y Monterrey se enfrentaron en las semifinales de la Leagues Cup 2023, cuando el conjunto estadounidense eliminó a Rayados antes de disputar la Final contra Inter Miami.

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¿A qué hora juega Monterrey vs Nashville SC?

El partido se disputará el miércoles 12 de agosto de 2026 en el GEODIS Park, casa de Nashville SC. El silbatazo inicial está programado para las 7:00 PM, tiempo local de Nashville, que corresponde igualmente a las 7:00 PM, tiempo del centro de México.

Para Rayados la ecuación comienza por lo más sencillo: ganar y llegar a seis puntos. Después tendrá que mirar el resto de resultados para conocer si esa cosecha alcanza para instalarse entre los cuatro mejores representantes mexicanos.