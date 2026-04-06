Los Dodgers pierden por varias semanas a una de sus estrellas

En un arranque de campaña, las lesiones cambian planes más rápido que cualquier serie. Los Dodgers iniciaron con expectativas altas, pero el calendario no perdona: si falta una pieza clave, el equipo tiene que reaccionar de inmediato y ajustar sin margen para improvisar demasiado.

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Mookei Betts estará fuera por varias semanas

Mookie Betts fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el oblicuo, diagnóstico confirmado por una resonancia. El manager Dave Roberts explicó que el panorama apunta a una ausencia de entre cuatro y seis semanas, con la expectativa de que el regreso se acerque más al rango corto.

El episodio comenzó como un susto de “espalda baja”. Betts salió del juego ante Washington tras la primera entrada por molestias, y posteriormente los estudios revelaron que el problema estaba en el oblicuo. Roberts incluso señaló que la lesión pudo originarse en un check swing, más que en la carrera por las bases, un detalle que suele aparecer en este tipo de molestias traicioneras.

La reacción del club fue inmediata. Con Betts fuera, Miguel Rojas se perfila como la primera alternativa para cubrir el shortstop, mientras que los Dodgers llamaron al infielder Hyeseong Kim para sumar profundidad y rotación en el cuadro.

La baja pesa por lo que Betts representa: versatilidad, liderazgo y el tipo de jugador que te cambia una serie con una jugada defensiva o un turno grande. Aunque su inicio de temporada no había sido el más explosivo en el plato, su ausencia obliga a redistribuir responsabilidades y a encontrar producción desde otras posiciones mientras se recupera.

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