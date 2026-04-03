Fue campeón mundial con los Dodgers; ahora jugará para los Diablos Rojos del México

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de la temporada 2026 - 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol, una de las más importantes que existen en el país y el resto de Latinoamérica. Ante ello, vale decir que los Diablos Rojos de México se han reforzado con una estrella de calibre internacional.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Los Diablos Rojos del México es el equipo que más títulos tiene en la historia de la LMB y buscará sumar una estrella más a su escudo. Ante este hecho, la directiva se ha movido con fuerza a fin de traer a un elemento que, hace unos años, logró el campeonato de las Grandes Ligas con los Dodgers.

Víctor González, de los Dodgers a los Diablos Rojos del México

Fue hace unos días cuando los Diablos Rojos del México confirmaron la llegada de Víctor González, lanzador nacido en Nayarit que espera consagrarse en la Liga Mexicana de Beisbol luego del paso que tuvo en las Grandes Ligas a través de los Dodgers de Los Ángeles.

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Cabe mencionar que el zurdo formó parte de la plantilla de los Dodgers de Los Ángeles que obtuvo la Serie Mundial del 2020, uno de los logros más importantes que ha tenido a lo largo de su carrera profesional. Por ende, su fichaje supone un salto de nivel para la LMB.

Además, vale decir que el paso más reciente de Víctor González en las Grandes Ligas se dio en equipos como Los Ángeles Angels y los Yankees de Nueva York, escuadras en donde no tuvo la regularidad deseada. Por tal motivo, su retorno al país deriva de sus deseos por retomar el ritmo que tuvo en el pasado.

Víctor González, ¿un retorno a casa?

Vale decir que Víctor González vuelve a los Diablos Rojos del México, equipo que lo ayudó a alcanzar un nivel profesional. Además su vuelta representa un vínculo importante con la afición nacional, misma que espera que su escuadra vuelva a la cima dentro de la temporada 2026 que inicia el próximo jueves 16 de abril.