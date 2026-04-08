Morbid Metal ya está disponible en acceso anticipado: el nuevo roguelite hack-and-slash de Ubisoft y Screen Juice
El título apuesta por combates dinámicos, transformación de personajes y alta rejugabilidad dentro de un mundo postapocalíptico
Ubisoft y el estudio Screen Juice anunciaron que Morbid Metal, su nuevo juego de acción estilo roguelite hack-and-slash, ya se encuentra disponible en acceso anticipado en Steam, ofreciendo a los jugadores una experiencia enfocada en combate rápido, transformaciones en tiempo real y una alta rejugabilidad.Te puede interesar: Ubisoft lanza la Seasonal Series de Rainbow Six Siege X
El título transporta a los jugadores a una simulación postapocalíptica donde deberán avanzar por escenarios generados de forma semiprocedural, enfrentándose a hordas de enemigos y desafiantes jefes en distintos biomas que mezclan tecnología futurista con naturaleza decadente.
Un sistema de combate basado en la transformación
Uno de los elementos más innovadores de Morbid Metal es su sistema que permite cambiar instantáneamente entre tres personajes jugables:
- Flux → Especialista en ataques precisos contra objetivos individuales
- Ekku → Enfocado en daño masivo en área
- Vekta → Experto en control del campo con ataques a distancia
Estas habilidades permiten crear combinaciones estratégicas y combos avanzados, incentivando a los jugadores a experimentar distintos estilos de combate para obtener mejores resultados.
Contenido disponible en el acceso anticipado
En su versión Early Access, Morbid Metal ofrece más de 10 horas de contenido base, además de sistemas diseñados para extender la vida útil del juego mediante desafíos y progresión constante.
Te puede interesar: El Six Invitational 2026 arranca en París con una bolsa de 3 millones de dólares
Entre las características principales destacan:
- Sistema de mejoras permanentes y progresión entre partidas
- Desafíos especiales como Devil’s Bargains y Operator’s Trials
- Sala de entrenamiento para perfeccionar habilidades
- Compatibilidad con controles de Xbox y PlayStation
- Soporte para varios idiomas incluyendo español
Biomas y enemigos que ponen a prueba la habilidad del jugador
El acceso anticipado incluye dos escenarios principales:
Sublime Garden, un antiguo retiro utópico convertido en un campo de batalla tras siglos de abandono.
Steel Sanctuary, una ciudad industrial llena de estructuras metálicas y luces neón donde los peligros aparecen en cada rincón.
Además, el juego presenta diez tipos de enemigos, incluyendo variantes élite y dos jefes principales:
- Saru, un depredador diseñado para probar las mecánicas de combate
- Prophet, guardián del bioma Steel Sanctuary
Un proyecto que nació como idea universitaria
De acuerdo con Felix Schade, director del proyecto, Morbid Metal comenzó como un prototipo universitario en 2015 y evolucionó gracias al apoyo de la comunidad hasta convertirse en un título completo.
El estudio confirmó que el juego seguirá recibiendo actualizaciones constantes durante el acceso anticipado, añadiendo más contenido y mejoras basadas en el feedback de los jugadores.