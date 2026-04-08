Morbid Metal ya está disponible en acceso anticipado: el nuevo roguelite hack-and-slash de Ubisoft y Screen Juice

Ubisoft y el estudio Screen Juice anunciaron que Morbid Metal, su nuevo juego de acción estilo roguelite hack-and-slash, ya se encuentra disponible en acceso anticipado en Steam, ofreciendo a los jugadores una experiencia enfocada en combate rápido, transformaciones en tiempo real y una alta rejugabilidad.Te puede interesar: Ubisoft lanza la Seasonal Series de Rainbow Six Siege X

El título transporta a los jugadores a una simulación postapocalíptica donde deberán avanzar por escenarios generados de forma semiprocedural, enfrentándose a hordas de enemigos y desafiantes jefes en distintos biomas que mezclan tecnología futurista con naturaleza decadente.

Un sistema de combate basado en la transformación

Uno de los elementos más innovadores de Morbid Metal es su sistema que permite cambiar instantáneamente entre tres personajes jugables:

Flux → Especialista en ataques precisos contra objetivos individuales

→ Especialista en ataques precisos contra objetivos individuales Ekku → Enfocado en daño masivo en área

→ Enfocado en daño masivo en área Vekta → Experto en control del campo con ataques a distancia



Estas habilidades permiten crear combinaciones estratégicas y combos avanzados, incentivando a los jugadores a experimentar distintos estilos de combate para obtener mejores resultados.

Contenido disponible en el acceso anticipado

En su versión Early Access, Morbid Metal ofrece más de 10 horas de contenido base, además de sistemas diseñados para extender la vida útil del juego mediante desafíos y progresión constante.

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Entre las características principales destacan:



Sistema de mejoras permanentes y progresión entre partidas

Desafíos especiales como Devil’s Bargains y Operator’s Trials

y Sala de entrenamiento para perfeccionar habilidades

Compatibilidad con controles de Xbox y PlayStation

Soporte para varios idiomas incluyendo español



Biomas y enemigos que ponen a prueba la habilidad del jugador

El acceso anticipado incluye dos escenarios principales:

Sublime Garden, un antiguo retiro utópico convertido en un campo de batalla tras siglos de abandono.

Steel Sanctuary, una ciudad industrial llena de estructuras metálicas y luces neón donde los peligros aparecen en cada rincón.

Además, el juego presenta diez tipos de enemigos, incluyendo variantes élite y dos jefes principales:



Saru , un depredador diseñado para probar las mecánicas de combate

, un depredador diseñado para probar las mecánicas de combate Prophet, guardián del bioma Steel Sanctuary

Un proyecto que nació como idea universitaria

De acuerdo con Felix Schade, director del proyecto, Morbid Metal comenzó como un prototipo universitario en 2015 y evolucionó gracias al apoyo de la comunidad hasta convertirse en un título completo.

El estudio confirmó que el juego seguirá recibiendo actualizaciones constantes durante el acceso anticipado, añadiendo más contenido y mejoras basadas en el feedback de los jugadores.