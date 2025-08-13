deportes
Ubisoft lanza la Seasonal Series de Rainbow Six Siege X

Un torneo abierto a jugadores de PC y consola, con formato por estaciones, fases eliminatorias y la oportunidad de debutar o consagrarse en la escena competitiva de Rainbow Six Siege X

Rainbow Six Siege X
Raúl Núñez
Esports
La empresa desarrolladora de videojuegos, Ubisoft anunció la creación de un nuevo escenario competitivo para todos, la Seasonal Series de Rainbow Six Siege X, un campeonato multiplataforma pensado tanto para principiantes como para jugadores experimentados. Con un premio total de €6,250 por temporada, el torneo se jugará en PC y consolas, ofreciendo un entorno estructurado para desarrollar habilidades y competir a alto nivel.

Rainbow Six: Mobile el título táctico ya está en todos lados ¿Vale la pena? | AZE Review

Te puede interesar: Rainbow Six Mobile llega oficialmente a Latam

Formato por estaciones y fases de competencia

Cada temporada seguirá el calendario de las estaciones del año —verano, otoño e invierno— y se disputará en tres fases: Open Phase, Contenders League y Finales. Las partidas serán semanales, cada fin de semana.

En la Open Phase, los equipos competirán en formato escalera, con enfrentamientos determinados inicialmente por sorteo y luego por rendimiento. Los mejores cinco resultados de cada fin de semana sumarán puntos para la tabla general. Tras cuatro semanas, los ocho mejores equipos avanzarán a la siguiente etapa.

Contenders League y Promise Division

Te puede interesar: FURIA se consagra campeón de la etapa 1 de la South America League

La Contenders League será un todos contra todos a una sola vuelta, donde los seis mejores clasificarán a las finales por el título y el premio en efectivo. Los dos últimos pasarán a la Promise Division, un torneo paralelo para quienes no lograron llegar a la liga principal. Esta división otorgará premios en efectivo y créditos del juego a los finalistas.

Calendario y registro

La nomenclatura de cada etapa dependerá del hemisferio: por ejemplo, R6 North America Summer Series en el norte y R6 Siege X South America Winter Series en el sur. La primera temporada arranca el 15 de agosto de 2025, y las inscripciones ya están abiertas para todos los jugadores de PC y consola que deseen participar.

