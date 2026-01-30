El Six Invitational 2026 arranca en París con una bolsa de 3 millones de dólares

El Six Invitational 2026 (SI26), máximo evento del calendario competitivo de Rainbow Six: Siege X, comienza este 2 de febrero en París, Francia, con una bolsa total de premios de 3 millones de dólares. Durante dos semanas, 20 equipos de élite competirán por el título mundial en un torneo que promete alto nivel competitivo y una fuerte presencia latinoamericana.

Latinoamérica, y especialmente Brasil, parte como la región a vencer. Cinco escuadras brasileñas dirán presente: Black Dragons, FaZe Clan, FURIA, Fluxo W7M y Ninjas in Pyjamas (NiP). El dominio reciente respalda este favoritismo: w7m Esports se coronó campeón en 2024 y FaZe Clan levantó el trofeo en 2025. Ahora, Brasil busca el tricampeonato consecutivo, una hazaña histórica para la escena.

Además, el protagonismo brasileño se extiende más allá de la South America League. Equipos de otras regiones, como Elevate y Dplus (Asia Pacific League), cuentan con jugadores y staff brasileños. En total, 69 de los 159 profesionales inscritos en el SI26 son brasileños, la mayor representación de una sola nacionalidad en el torneo, por delante de Estados Unidos.

El formato del SI26 se divide en tres fases. La Fase de Grupos (2–6 de febrero) contará con cuatro grupos de cinco equipos en un todos contra todos. La Fase Eliminatoria (8–11 de febrero) se disputará en doble eliminación, con series al mejor de tres (Md3). Finalmente, la recta final (13–15 de febrero) se jugará con público en la Adidas Arena, culminando en una Gran Final al mejor de cinco (Md5).

En cuanto a premios, el equipo campeón se llevará US$1,000,000, mientras que el subcampeón obtendrá US$450,000. Todos los equipos recibirán compensación, reforzando la magnitud del evento y su impacto en la escena global.

El Six Invitational 2026 será transmitido en los canales oficiales de Ubisoft en Twitch y YouTube, con cobertura y actualizaciones en X e Instagram. Con talento de primer nivel, rivalidades históricas y una región dominante buscando hacer historia, el SI26 se perfila como uno de los eventos imperdibles del año en los esports.