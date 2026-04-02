Desde Países Bajos, un gigante tendría interés en fichar a Raúl Tala Rangel

El gran momento que vive el portero Raúl Tala Rangel en las Chivas y el camino que sigue para ser el titular de la Selección Mexicana de Futbol no ha pasado desapercibido para el exterior, y cuando el mundial está a 69 días, información de diversas fuentes apuntan a que podría ser un arquero del interés del Feyenoord de Países Bajos.

Te podría interesar: Estos son los precios para el partido de México vs Ghana del 22 de mayo

El guardameta tiene diferentes virtudes que lo vuelven un portero que atrae miradas y se avecina una de las mayores vitrinas en el mundo del futbol y es precisamente el Mundial. Si en efecto, existe un seguimiento por Rangel, será en el periodo mundialista y si este es titular, que los equipos intensificarán sus intenciones.

Por Tala Rangel, de 1.90 de estatura, se dice que el equipo del Feyenoord ya se ha acercado al guardameta pero que de momento no es su intención salir, algo muy similar al caso que se dijo, sucedió con Armando Hormiga González, quien ponderó seguir con Chivas, trabajar a tope en el Clausura 2026 de Liga MX, ser convocado para la Copa del Mundo y eventualmente esperar las propuestas correctas de un posible fichaje a Europa.

El guardameta de Jalisco, Tala Rangel tendría también un interesado en Portugal

Además de este rumor en relación a Feyenoord, sería el conjunto de Sporting de Portugal que anhela hacerse de los servicios de Raúl Rangel de 26 años. Del mismo modo, los desafíos venideros que son los partidos con Chivas, los amistosos con Selección y su papel en el Mundial de la FIFA serán las credenciales finales para que los equipos se animen a presentar propuestas concretas y eventualmente tener a otro arquero azteca en Europa, que en recientes fechas solo ha sido Guillermo Ochoa.