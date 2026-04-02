Revelan los precios para el partido México vs Ghana en el Estadio Cuauhtémoc

La Selección Mexicana de Futbol se enfrentará ante Ghana el 22 de mayo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, recinto que ya tendría los precios oficiales para recibir al equipo mexicano, días antes de que encaren el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM que comienza el 11 de junio.

México vs Ghana en el Estadio Cuauhtémoc, presenta precios relativamente accesibles, pasando de los $3,189 pesos en la localidad más costosa, hasta los $1,183 pesos. Este partido es el primero de los últimos tres cotejos del cuadro de Javier Aguirre como preparación del Mundial, por lo que presentarían algo muy cercano a lo que pretende colocar en el terreno de juego con todas las figuras disponibles.

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Los precios para México vs Ghana del 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc

Platea oriente y poniente: $3,189 pesos

Platea plus: $2,717 pesos

Cabecera norte y sur: $2,717 pesos

Rampa oriente y poniente: $1,419 pesos

Rampa norte y sur: $1,183 pesos

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Estadio Cuauhtémoc, además celebrará el España vs Perú

Por si no fuera suficiente, además del partido de México ante Ghana del 22 de mayo, este recinto se prepara para recibir a uno de los candidatos a campeón del mundo, como es España, que el 8 de junio se enfrentará Perú en uno de los juegos más llamativos en la previa al Mundial de la FIFA.

Para ese partido aún no se revelan los precios oficiales, pero se estima que existan localidades accesibles para poder convocar y hacer participes a gran parte de los aficionados que quieren ver a estas selecciones ya en el marco mundialista.

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Durante la primera quincena de abril, será cuando los precios de este partido España vs Perú se revelen a la afición, día en el que seguramente ya se sentirá esa fiebre mundialista, pues del lunes 8 de junio al 11 de junio que arranca el torneo es un corto tiempo.