Los motivos por los que fue nominado Javier Aguirre a los premios The Best 2025

Este jueves 6 de noviembre, se dio a conocer que Javier Aguirre fue nominado por sus actuaciones con la Selección Mexicana para los premios The Best 2025 en la categoría de mejor entrenador en la temporada 2024-2025.

Con esta nominación, Aguirre se convierte en el primer entrenador mexicano en la historia en ser considerado para dicho premio.

Los números por los que Javier Aguirre fue nominado a mejor entrenador

La nominación de Javier Aguirre a los premios The Best se debe por los grandes resultados que logró conseguir con la Selección Mexicana en el periodo del 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025.

En esas fechas, Javier, al mando de México, logró ganar la Liga de Naciones de la Concacaf, al derrotar 2-1 a Panamá en marzo de 2025, consiguiendo ganar la competición por primera vez en su historia. Tan solo cuatro meses después logró levantar la Copa de Oro al derrotar a Estados Unidos en la final.

En el lapso de tiempo que evalúa The Best, logró disputar 17 encuentros en los que consiguió ganar 12, empatar dos y perder solamente tres juegos. (De los 17 juegos, es importante mencionar que dos fueron encuentros amistosos que no se consideran oficiales por lo que la FIFA no le contaría una victoria y una derrota)

Resumen de estadísticas:

Partidos jugados : 17

: 17 Victorias : 12

: 12 Empates : 2

: 2 Derrotas : 3

: 3 Goles a favor : 28

: 28 Goles en contra : 12

: 12 Porcentaje de victorias: 70.6%

Los entrenadores nominados a The Best 2025

Javier Aguirre tiene la posibilidad de poder ser elegido como el mejor entrenador del 2024-2025, pero compite contra directores técnicos que de igual forma han tenido un gran año con sus clubes. Los nominados a mejor entrenador por los premios The Best 2025 son :



Javier Aguirre, México

Mikel Arteta, Arsenal

Luis Enrique, Paris Saint-Germain

Hansi Flick, Barcelona

Enzo Maresca, Chelsea

Roberto Martínez, Portugal

Arne Slot, Liverpool

Los siete candidatos nominados, fueron elegidos tomando en cuenta lo que lograron conseguir dirigiendo sus equipos desde el 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025.