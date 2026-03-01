Mourinho lanza ULTIMÁTUM a Prestianni tras escándalo con Vinicius: “Su carrera se acabó...”

La polémica por supuestos comentarios racistas entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr durante el partido entre el Benfica y el Real Madrid por la UEFA Champions League continúan y el entrenador del jugador argentino, José Mourinho, aseguró que no permitirá actos de discriminación por parte de sus jugadores y en caso de encontrarlo culpable no volverá a jugar.

José Mourinho lanza ultimátum a Prestianni

En conferencia de prensa previo al partido que sostendrá el Benfica en contra del Gil Vicente por la Jornada 24 de la Primeira Liga de Portugal, Mourinho volvió a hablar del tema y fue contundente sobre su postura, luego de que anteriormente había defendido a su jugador.

"Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba. Si es efectivamente es culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó", sentenció Mourinho ante los medios de comunicación, aunque defendió la presunción de inocencia de Prestianni.

"No soy un letrado, pero tampoco un ignorante. ¿La presunción de inocencia es un derecho humano o no?", agregó.

"Dije que quería ser equilibrado, y eso significaba no defender a mi jugador ni atacar al otro. Lean la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la presunción de inocencia. También digo que repudio cualquier tipo de discriminación, prejuicio, ignorancia o idiotez", señaló.

Gianluca Prestianni no pudo disputar el partido de Vuelta de los Playoffs de la Champions League debido a una suspensión por parte de la UEFA por los señalamientos en contra del jugador argentino de supuestos ataques racistas en contra de Vinicius, quien lo acusó de insultarlo en el terreno de juego, tras la anotación del brasileño.

