¡ÚLTIMA HORA! Barcelona pierde a un jugador clave previo a las Semifinales de Copa del Rey ante Atlético de Madrid

El Barcelona no podrá contar con la presencia de Robert Lewandowski para el partido de Vuelta de las Semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid de este martes 3 de marzo, luego de que el delantero polaco sufriera una fractura en el ojo izquierdo.

Robert Lewandowski no estará disponible para el Barcelona

La lesión de Robert Lewandowski se presenta en el peor momento para el Barcelona, que tiene que remontar una desventaja de cuatro goles ante el Atlético de Madrid en la Vuelta de las Semifinales de la Copa del Rey a disputarse en la cancha del Estadio Camp Nou.

El polaco sufrió una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo durante el partido del Barca en contra del Villarreal disputado el sábado 28 de febrero por la Jornada 26 de LaLiga.

|REUTERS

La baja de Lewandowski se suma a las ausencia de Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen, mientras que el defensa Eric García no podrá estar presente por suspensión.

En lo que va de la temporada 2025-26, Robert Lewandowski, de 37 años, ha disputado un total de 32 partidos con la camiseta del Barcelona, entre compromisos de LaLiga, UEFA Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España, en los que ha convertido 14 goles y contribuido con tres asistencias.

Sus goles han sido determinantes para el Barca ya que cada vez que el polaco anota el equipo suma tres puntos.

