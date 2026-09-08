Una salida y un fichaje... estos son los movimientos de Cruz Azul en el mercado de transferencias

A nada de que el mercado de transferencias cierre su ventana de verano en México, Cruz Azul se reporta como un club que podría mover sus fichas para dejarle el plantel completo a Joel Huqiui. La Máquina cementera iría por un jugador de Argentina y también hay ruido alrededor de Luka Romero. Esto se sabe a unas cuantas horas de que llegue el 11 de septiembre a la Liga BBVA MX.

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¿Qué fichajes se vislumbran en Cruz Azul en este cierre de mercado?

Aunque parecía ya listo para enfrentar la segunda parte del Apertura 2026 y aún la Campeones Cup a mitad de septiembre, se indica que la directiva de Cruz Azul haría unos movimientos de último momento. No bastó con la reciente incorporación de Alan Mozo, sino que la directiva quiere un último fichaje para fortalecer la zaga cementera.

El fichaje que se comenzó a charlar entre las intenciones del club es el del zaguero de 24 años, Marco Pellegrino. El argentino forma parte de la plantilla de Boca Juniors y aunque no es un consolidado, se le percibe como una opción interesante. Las horas siguientes son vitales, para ver si apuestan fuerte y comienzan negociaciones por una carta que se presume en 3.5 millones de dólares.

Mientras tanto, aunque no hay información de ofertas por él, una gran parte de la afición comienza a desesperarse con las actuaciones de Luka Romero. El mexico-argentino fue una apuesta importante para darle esa continuidad que no tuvo en Europa, pero en México la situación es similar. Ahora, se argumenta que ante una buena oferta por él, en general su visión sobre el nacido en Durango es de alguien prescindible.

¿Cruz Azul hará más movimientos en este mercado de fichajes?

Con el tiempo encima se percibe complicado que Cruz Azul mueva más sus fichas para pujar por un nuevo refuerzo. Se entiende que tampoco hay urgencia para acomodar a ciertos futbolistas. Ante la caída del fichaje de Erik Lira a Europa, el equipo ya resolvió uno de los grandes temas que tenía pendiente. Mozo llegó para reforzar la lateral derecha y el equipo se percibe listo. El próximo 11 de septiembre La Máquina y el resto de clubes solo tendrán la preocupación de hacer funcionar la plantilla con la que cuentan.