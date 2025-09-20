Alegna González conquista la plata en el Mundial de Atletismo; ¿cuáles son sus mejores logros hasta ahora?

La atleta mexicana Alegna González ha vuelto a poner el nombre de nuestro país en alto, luego de conseguir la medalla de plata en los 20 kilómetros de marcha en el Campeonato Mundial de Atletismo, la noticia fue confirmada la tarde de este viernes por la Comisión Nacional del Deporte (CONADE).

Durante la competencia que se está celebrando en Tokio, Japón , la mexicana nacida en Chihuahua logró un tiempo de 1:26:06 horas, suficiente para quedarse con la presea de plata, pero también para imponer un nuevo récord a nivel americano.

¿Cómo ha sido la trayectoria de Alegna González?

La joven ha sido una de las atletas mexicanas más constantes de los últimos años, desde que apareció en el Campeonato Mundial por Equipos de Marcha, celebrado en Taicang, China, en 2018.

Sin embargo, uno de los momentos más importantes de su carrera fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , donde logró llegar en quinto lugar en la prueba de 20 kilómetros, en esta prueba se quedó a un minuto y 21 segundo del primer lugar, en París 2024, volvió a repetir su prueba y estuvo en el relevo mixto, donde llegaron en el quinto sitio.

Hasta el momento, la joven es la atleta más regular en lo que va del ciclo olímpico, por lo que se ha convertido en una esperanza de medalla para México. En lo que respecta a su participación en Campeonatos Mundiales, en 2022 estuvo en Eugene, donde quedó en la séptima posición.

Un año después, Alegna González estuvo en la competencia que se realizó en Budapest en 2023, donde logró quedarse con el quinto lugar. Su trabajo y esfuerzo dieron los frutos que ella había buscado, ya que ahora logró una medalla de plata en Tokio, 2025.

