Mucho impacto por ver lo que el Milan dijo sobre Santiago Gimenez tras su golazo contra Corea

Terminó la Fecha FIFA de septiembre y aunque a la Selección Mexicana no le dejó victorias, sí muchos aprendizajes. Uno de los momentos a destacar en el partido ante Corea del Sur, fue la grandiosa anotación de Santiago Gimenez. El Milan no lo dejó pasar desapercibido y presumió la enorme actuación de su delantero. Pese a entrar de cambio, le dio el empate al equipo tricolor en un momento de crisis.

México igualó contra Corea del Sur por pizarra de 2-2 y también lo hizo ante Japón con un marcador de 0-0. El equipo dirigido por Javier Aguirre puede rescatar que sus dos delanteros dieron resultados. Es que en ambos cotejos el conjunto tricolor tuvo un rival de peso y de poder, que no lo dejó respirar y presionó en todo momento. Raúl Jiménez se lució con un cabezazo impresionante. Santi Gimenez marcó un golazo de antología y el Milan lo reconoció, al igual que la participación de Christian Pulisic con Estados Unidos.

Santiago Gimenez Santiago Gimenez se quedará en el Milan tras ser bateado; actualmente está concentrado con la Selección Mexicana

“Una dosis doble de implicación en objetivos”, es lo que escribió en conjunto italiano en sus redes sociales. También subió un par de fotos con la imagen de sus futbolistas que militan en selecciones de Norteamérica. Gimenez ingresó de cambio en el segundo tiempo por su compatriota Raúl Jiménez. México en 10 minutos se desplomó, pero al 94’ una genialidad del “Chaquito” les dio la igualada.

Te puede interesar:



El futuro de Gimenez es seguir en el Milan

Mucho se habló de la posible salida de Santiago Gimenez a la Roma. Diversos medios en Italia y en México aseguraban que el delantero surgido de la cantera del Cruz Azul no era del agrado de Massimiliano Allegri, entrenador del Milan. Le estaban buscando una salida en el mercado de verano. Todo quedó como en un rumor, el jugador y su representante en redes sociales presumieron que seguiría vistiendo la camiseta rossoneri.

A double dose of goal involvements 🇲🇽🇺🇸👏 pic.twitter.com/NVbgt2JufG — AC Milan (@acmilan) September 10, 2025

Santiago Gimenez necesita demostrar por qué fue contratado por el Milan. “El Chaquito” llegó en enero al conjunto italiano para resolver los goles, pero no se ha encontrado con su mejor nivel. Hasta el momento solamente suma en 22 partidos, seis goles y cuatro asistencias. Aunque luce complicado que salga de titular este domingo ante el Bolognia en la Jornada 3 de la Serie A, sería un gran revulsivo para el cuadro de Allegri.