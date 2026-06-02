Muere a los 33 años exjugador de la Serie A y seleccionado nacional en trágico accidente

Luto en el futbol mundial tras conocerse la muerte de Marios Oikonomou, exjugador de la Serie A y de la Selección de Grecia, a los 33 años, quien perdió la vida este lunes 1 de junio tras pasar varios días internado en un hospital luego de sufrir un accidente en motocicleta el pasado 23 de mayo.

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Muere a los 33 años Marios Oikonomou, exjugador de la Serie A y la Selección de Grecia

Marios Oikonomou perdió la vida este lunes 1 de junio tras sufrir un accidente de motocicleta el 23 de mayo cerca de una de la mañana y chocó contra un automóvil mientras circulaba por Ioannina, su ciudad natal.

De acuerdo con reportes locales, Oikonomou sufrió múltiples lesiones craneales, por lo que de inmediato fue trasladado al Hospital Universitario de Ioannina en donde se le realizó una compleja cirugía neuronal, pero luego de nueve días internado su cuerpo no pudo resistir tras mantenerse en estado crítico.

Marios Oikonomou desarrolló su carrera como defensa central debutando en el PAS Giannina y dando el salto a equipos de la Serie A Italiana como Cagliari, Bolonia, SPAL, Bari y Sampdoria, además del AEK de Atenas, Copenhague y retirándores en el 2024 con el Panetolikos de su país. También fue internacional por la Selección de Grecia en seis ocasiones.

El central disputó un total de 227 partidos a lo largo de su carrera en los que convirtió nueve goles.

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