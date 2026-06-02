Resultados de los partidos amistosos internacionales de HOY lunes 1 de junio, a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Faltan 10 días para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y las Selecciones que participarán buscan llegar con ritmo a la competencia más importante del planeta, por lo que este lunes 1 de junio se disputaron varios partidos amistosos internacionales que buscan servir de preparación para los equipos mundialistas.

Te puede interesar: Canadá derrota a Uzbekistán y afina detalles previo a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Resultados de los partidos internacionales de este lunes 1 de junio

Ocho selecciones mundialistas tuvieron actividad este lunes 1 de junio destacando la goleada de Turquía y las victorias de Colombia y de la anfitriona Canadá en sus respectivos encuentros.

El conjunto turco se impuso por marcador de 4-0 ante Macedonia del Norte en partido en Estambul y se espera que esta victoria ayude al seleccionados a definir su lista de convocados definitiva ya que Turquía es uno de los tres países que no han definidos a sus jugadores que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

En duelo de equipos escandinavos mundialistas, la Selección de Noruega se impuso a su vecino Suecia por 3-1 con dos tantos de Larsen y uno de Nusa, mientras que por los suecos descontó Aleksander Isak en juego celebrado en Oslo, capital noruega.

En Viena, la Selección de Austria derrotó por la mínima a Túnez con gol de Sabitzer jugando con un hombre menos desde los 37 minutos tras la expulsión de Konrad Laimer.

En el Campín de Bogotá, Colombia se impuso 3-1 a Costa Rica con tantos de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez, mientras que por los ticos descontó Andrey Soto.

La actividad de este lunes la cerraron Canadá y Uzbekistán en donde los canadienses se impusieron 2-0 con tantos de Jonathan Osorio y Michael Nelson en la segunda mitad.

Jun 1, 2026; Edmonton, Ontario, CAN; Team Canada midfielder Ismael Kone (8) is tackled by Uzbekistan defender Abdukodir Khusanov (2) during there first half at Commonwealth Stadium. Mandatory Credit: Perry Nelson-Imagn Images|Perry Nelson/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Resultados de los amistosos internacionales de este lunes 1 de junio

Bulgaria 0-1 Montenegro

Eslovaquia 2-1 Malta

Maldivas 0-1 Afganistán

Noruega 3-1 Suecia

Turquía 4-0 Macedonia del Norte

Austria 1-0 Túnez

Colombia 3-1 Costa Rica

Canadá 2-0 Uzbekistán

Te puede interesar: "Sin ustedes esto no sería posible": Gil Mora lanza emotivo mensaje por convocatoria a la Copa Mundial de la FIFA 2026