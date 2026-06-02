Resultados de los partidos amistosos internacionales de HOY lunes 1 de junio, a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
Faltan 10 días para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las Selecciones buscan llegar con ritmo
Faltan 10 días para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y las Selecciones que participarán buscan llegar con ritmo a la competencia más importante del planeta, por lo que este lunes 1 de junio se disputaron varios partidos amistosos internacionales que buscan servir de preparación para los equipos mundialistas.
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Resultados de los partidos internacionales de este lunes 1 de junio
Ocho selecciones mundialistas tuvieron actividad este lunes 1 de junio destacando la goleada de Turquía y las victorias de Colombia y de la anfitriona Canadá en sus respectivos encuentros.
El conjunto turco se impuso por marcador de 4-0 ante Macedonia del Norte en partido en Estambul y se espera que esta victoria ayude al seleccionados a definir su lista de convocados definitiva ya que Turquía es uno de los tres países que no han definidos a sus jugadores que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.
En duelo de equipos escandinavos mundialistas, la Selección de Noruega se impuso a su vecino Suecia por 3-1 con dos tantos de Larsen y uno de Nusa, mientras que por los suecos descontó Aleksander Isak en juego celebrado en Oslo, capital noruega.
En Viena, la Selección de Austria derrotó por la mínima a Túnez con gol de Sabitzer jugando con un hombre menos desde los 37 minutos tras la expulsión de Konrad Laimer.
En el Campín de Bogotá, Colombia se impuso 3-1 a Costa Rica con tantos de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez, mientras que por los ticos descontó Andrey Soto.
La actividad de este lunes la cerraron Canadá y Uzbekistán en donde los canadienses se impusieron 2-0 con tantos de Jonathan Osorio y Michael Nelson en la segunda mitad.
Resultados de los amistosos internacionales de este lunes 1 de junio
- Bulgaria 0-1 Montenegro
- Eslovaquia 2-1 Malta
- Maldivas 0-1 Afganistán
- Noruega 3-1 Suecia
- Turquía 4-0 Macedonia del Norte
- Austria 1-0 Túnez
- Colombia 3-1 Costa Rica
- Canadá 2-0 Uzbekistán
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