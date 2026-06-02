Vivió en las calles de Tailandia, lo engañó su representante y ahora será capitán de su selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Futbol de Haití acabó con una sequía de 54 años sin jugar la Copa Mundial de la FIFA™ cuando se clasificó a la edición de 2026. El conjunto caribeño tiene estrellas como Wilson Isidor y Jean-Ricner Bellegarde, así como leyendas como Johnny Placide. Sumado a ellos, está la historia de un auténtico trotamundos que vivió en las calles de Tailandia y ahora apunta ser el capitán de “Los Granaderos”.

Ricardo Adé es uno de los defensores centrales de Haití y gracias a su experiencia, y la lesión de Placide, podría convertirse en el capitán de Haití para el debut contra Escocia el 13 de junio. El nacido en Saint-Marc hace 36 años es de los pocos futbolistas haitianos que ha encontrado éxito fuera de su país, pero no todo fue sencillo para él.

26 jwè. Yon sèl objektif: kontinye fè fyete peyi a.

Men lis Grenadye yo ki pral defann koulè peyi a sou pi gwo sèn foutbòl mondyal la.



Yon ekip. Yon pèp. Yon sèl misyon. pic.twitter.com/LrHYMVcnkM — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) May 15, 2026

Su carrera comenzó en el Baltimore SC de la liga haitiana en 2014. Sin embargo, los 24 años lucen una edad avanzada para comenzar como profesional. Esto se debe a que cuando era más joven invirtió todo lo que tenía para jugar en Tailandia con la promesa de un falso representante. Lamentablemente, no pudo volver a Haití de inmediato por la falta de recursos y tuvo que vivir en la calle durante un lapso.

Después de la experiencia asiática tuvo una breve etapa con el Miami United, de la USL de Estados Unidos, y regresó a su país natal para jugar con el Don Bosco. Su talento llamó la atención en 2017 y fue fichado por el Santiago Morning de Chile. Posteriormente, continuo su carrera en el futbol Andino con el Magallanes antes de migrar a Ecuador en 2021 al Mushuc Runa SC.

De 2022 a 2024, tener a Ricardo Adé en la plantilla significó ser campeón de Ecuador. El SD Aucas ganó el título en 2022 y después el futbolista haitiano fue comprado por la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Entonces, los “Albos” se convirtieron en bicampeones de la Serie A de Ecuador.

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Ricardo Adé y su paso con la Selección de Haití

Adé ha jugado todo lo posible con Haití. Su primera convocatoria fue la Copa Oro de 2013, pero su debut llegó hasta 2016 en la clasificación para la Copa del Mundo de 2016. Desde entonces ha jugado 57 partidos con su selección y ha fungido como capitán en diversas ocasiones.

Ahora, su experiencia de vivir en las calles queda como anécdota porque Ricardo Adé será uno de los jugadores que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Haití enfrentará a Escocia, Brasil y Marruecos en su segunda participación de todos los tiempos.