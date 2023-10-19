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¡Imágenes sensibles! Muere piloto mexicano tras trágico accidente

El pasado martes 17 de octubre, Carlos Gordoa, piloto mexicano, sufrió un accidente en la circuito de San Luis Potosí y ahora se ha confirmado su fallecimiento

Carlos Gordoa, Carrera Panamericana

Escrito por: Azteca Deportes

Este miércoles 18 de octubre, el estado de San Luis Potosí recibió la Carrera Panamericana donde, lamentable, uno de los pilotos participantes perdió la vida: se trata de Carlos Gorda, quien competía en el vehículo Studebaker Dictator 1934. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la competencia.

Además, tras el suceso, se publicaron imágenes en redes sociales donde se detalla el accidente que sufrió; además, iba acompañado de su navegante, quien se mantiene bajo revisión médica. La competencia en San Luis Potosí corresponde al sexto día de la Carrera Panamericana; anteriormente, recorrió los estados de Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes.

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El accidente que acabó con la vida de Carlos Gordoa fue en el tramo de velocidad del municipio de Armadillo de los Infante en San Luis Potosí: el auto tuvo un accidente que lo llevó a la maleza de la zona; tras el suceso, acudieron elementos de seguridad y médicos a la zona; sin embargo, horas después se confirmó el deceso del piloto mexicano.

El comunicado de la Carrera Panamericana sobre el fallecimiento de Carlos Gordoa

LA CARRERA PANAMERICANA LAMENTA LA PÉRDIDA DE UN GRAN PILOTO

Con mucha tristeza La Carrera Panamericana informa el lamentable deceso de Carlos Alberto Gordoa Álvarez, quien desafortunadamente perdió la vida tras sufrir un despiste en el cual pierde la vida en el tramo de velocidad de Armadillo de los Infante, en el estado de San Luis Potosí.

El piloto viajaba a bordo del vehículo Studebaker Dictator 1934, con el número de competición 202, acompañado de su navegante Christian Ángeles, quien está recibiendo atención médica.

La familia panamericana comparte la pena que embarga a los familiares del piloto y pide respeto a la memoria de un gran entusiasta del deporte motor.

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