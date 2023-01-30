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Muere Federico Gutiérrez, joven promesa del automovilismo mexicano

El deporte motor está de luto, por el sensible fallecimiento de Federico Gutiérrez hoppe, a los 17 años de edad, víctima de un fatal accidente de tránsito.

federico gutierrez hoppe piloto muere
|CORTESÍA INTERNET

Escrito por: Azteca Deportes

El deporte en México está de luto por el sensible fallecimiento del joven volante Federico Gutiérrez Hoppe, en un lamentable accidente automovilístico en el Estado de México, en las inmediaciones de Valle de Bravo ocurrido este lunes.

Fue cerca del mediodía, que NASCAR México hizo oficial en sus redes sociales que el piloto de 17 años había perdido la vida. El deceso se debió a un choque aparatoso en el que presuntamente un auto Porsche en el que iban Federico y su hermano mayor quien también es piloto de nombre Maximiliano Gutiérrez, chocó ante una camioneta familiar.

Del impacto, pudieron confirmar las autoridades, falleció Federico Gutiérrez, en tanto que Max fue llevado a un nosocomio para atender sus lesiones. En el auto impactado iban dos personas mayores, que también fueron trasladadas a un hospital, sin que de momento se tenga información del estado de salud de los tres heridos.

Imágenes que circulan en redes sociales, pueden constatar la magnitud del impacto, con el auto deportivo amarillo totalmente destruido.

¿Quién era Federico Gutiérrez Hoppe?

Federico Gutiérrez Hoppe, era un joven piloto de automovilismo deportivo en México, en quien se tenían depositadas esperanzas como un prospecto de este deporte, por lo cual era cobijado por Escudería Telmex.

Fico, como era conocido en las carreras, había sido galardonado en el 2022, con el premio a Novato del Año, en la categoría NASCAR Challenge, lo que había sido un impulso para este 2023.

“Soy Fico Gutiérrez, del carro 5 de la NASCAR Challenge. Nos acabamos de llevar el primer lugar de la categoría Challenge, y esperamos llevarnos el campeonato en siguiente año”, dijo Fico en un video publicado el año pasado NASCAR.

De acuerdo a su perfil en Escudería Telmex, tenía como pistas favoritas, la de Daytona, Bristol y Puebla; tenía como pasatiempos el basquetbol, el futbol, el handball y el karate, además de su pasión que era el automovilismo, deporte que su hermano mayor también practica.

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