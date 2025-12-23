Muere futbolista del Hamburgo en un trágico accidente

El futbol alemán está de luto, tras informarse sobre la muerte del defensa del ETSV HAmburg de la Quinta División de Alemania, Sebastian Hertner mientras disfrutaba de sus vacaciones de invierno en la estación de esquí de Savn Kuk, en Montenegro.

Muere futbolista alemán durante sus vacaciones de invierno

De acuerdo con información de medios locales, Sebastian Hertner se encontraba vacacionando con su esposa en el centro de esquí de Savn Kuk, en Montenegro, cuando ocurrió el fatal accidente que le quitó la vida.

Hertner y su esposa viajaban a bordo de una telesilla de esquí cuando esta se desprendió parcialmente del cable guía, lo que provocó que el jugador y su esposa cayeran desde una altura aproximada de 70 metros.

El futbolista, de 34 años, perdió la vida debido a la caída, mientras que su esposa quedó suspendida, aunque con graves heridas en una de sus piernas.

Tras el accidente, las autoridades locales cerraron temporalmente el lugar para realizar las investigaciones pertinentes.

"Con gran tristeza tenemos que anunciar que nuestro capitán Sebastian Hertner tuvo un fatal accidente mientras estaba de vacaciones. Estamos aturdidos y entristecidos infinitamente. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz Sebastian", informó su equipo a través de sus redes sociales.

Quién fue Sebastian Hertner, futbolista que murió en sus vacaciones de invierno

Sebastian Hertner se formó en las fuerzas básicas del Stuttgart, pero desarrolló la mayor parte de su carrera en las categorías inferiores del futbol alemán pasando por equipos como el 1860 München, Erzgebirge Aue, Darmstadt 98, Türkgücü Munich, BFC Dynamo, Teutonia 05 y finalmente el ETSV Hamburg.

