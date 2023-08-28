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Grave accidente: Mueren dos pilotos de motociclismo en Brasil

El Campeonato Brasileño de Motovelocidad vive este fin de semana una de las peores tragedias en su historia, con un accidente que deja a dos pilotos sin vida

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Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Tragedia en el automovilismo. Dos pilotos murieron este domingo en un grave accidente ocurrido en la cuarta prueba del Campeonato Brasileño de Motovelocidad, disputada en el Autódromo Internacional de Cascavel, ciudad en el sureño estado de Paraná.

De acuerdo a la información de los organizadores, los hechos ocurrieron cerca de las 13:20, hora local de este domingo, durante la primera vuelta de esta carrera de motocicletas de la categoría Moto 1000 GP.

Las causas del accidente

Todo comenzó cuando el piloto André Veríssimo Cardoso, de 42 años, sufrió un resbalón y cayó de su motocicleta tras una de las primeras curvas de la prueba, precisamente en el trecho en que comienza la aceleración, y fue atropellado por Érico Veríssimo da Rocha, de 38 años, que lo escoltaba y no tuvo tiempo de evitar el accidente.

André había salido en octavo lugar entre los cerca de 150 pilotos de 10 países que disputaban la prueba y fue impactado en el momento en que intentaba levantarse para proseguir la carrera.

El piloto que no pudo quitarse a tiempo, salió volando varios metros sobre la pista, como consecuencia de su choque con el piloto que intentaba levantarse del asfalto.

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Ambos sufrieron lesiones de gravedad, y fueron inmediatamente trasladados a un hospital, en donde finalmente perdieron la vida. André murió víctima de una parada cardiorrespiratoria cuando era atendido en el centro médico.

La organización del Moto 1000 GP, que interrumpió inmediatamente la prueba, lamentó la muerte de los dos competidores y canceló todas las actividades de la cuarta etapa del Campeonato Brasileño de Motovelocidad.

"La familia Moto1000GP destina todas nuestras oraciones a los pilotos y a sus familiares, amigos y admiradores", afirmó la organización en un comunicado.

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"Infelizmente un lindo día de competiciones se transformó en uno de los más tristes en la historia de la Moto1000GP", añadió la organización.

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