¿Hay partidos del Mundial 2026 este lunes 13 de julio? Esto dice el calendario

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su recta final y solamente cuatro selecciones continúan en la pelea por conquistar el título. Sin embargo, los aficionados tendrán que esperar un poco más para disfrutar de las semifinales.

Este lunes 13 de julio no habrá partidos del Mundial 2026, debido a que el calendario contempla una jornada de descanso después de la conclusión de los cuartos de final.

La actividad se reanudará el martes 14 de julio con la primera semifinal, mientras que el segundo boleto para la gran Final se definirá el miércoles 15.

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¿Por qué no hay partidos del Mundial 2026 este lunes 13 de julio?

El lunes 13 de julio será el segundo día consecutivo sin actividad dentro del torneo, después de que los últimos encuentros de los cuartos de final se disputaran el sábado 11.

La pausa permitirá que las cuatro selecciones clasificadas recuperen físicamente a sus futbolistas y preparen los encuentros que definirán a los dos finalistas de la competencia.

De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, las semifinales se jugarán el martes 14 y el miércoles 15 de julio en Dallas y Atlanta, respectivamente.

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¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026?

La primera semifinal del Mundial 2026 se disputará el martes 14 de julio en el Estadio de Dallas, en donde Francia enfrentará a España, mientras que la segunda tendrá lugar el miércoles 15 de julio en el Estadio de Atlanta, en donde Argentina se medirá ante Inglaterra.

Ambos encuentros determinarán a las selecciones que avanzarán al partido por el campeonato y a los equipos que deberán disputar el duelo por el tercer lugar.

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¿Cuándo se juega la Final del Mundial 2026?

La gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Un día antes, el sábado 18 de julio, se llevará a cabo el partido por el tercer lugar en el Estadio de Miami.

El Mundial 2026 comenzó el 11 de junio y concluirá el 19 de julio después de 104 partidos, en la primera edición de la historia disputada con 48 selecciones.