Inglaterra llega con ventaja a las Semifinales contra Argentina y es por una razón que pocos esperaban

La Selección de Inglaterra contará con un duelo histórico ante Argentina por las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo dirigido por Thomas Tuchel buscará poner al cuadro inglés en una final tras 50 años de espera. Mientras que el cuadro liderado por Lionel Messi continúa en el sueño de consagrarse como bicampeones del mundo.

El recorrido de las dos selecciones pueden darnos ciertos datos a considerar debido a la calidad del encuentro, destacándose una ventaja de Inglaterra sobre Argentina debido al gran desgaste físico que ha sufrido el equipo de Lionel Scaloni. ¿Qué tanta influencia puede tener para el encuentro?

La Selección de Inglaterra enfrentará a Argentina por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @England / X

El gran desgaste de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Argentina ha disputado en la fase eliminatoria los tiempos extra en dos ocasiones. La primera se dio ante Cabo Verde en la victoria celeste por 3 a 2, mientras que la segunda se dio recientemente en el triunfo 3 a 1 sobre Suiza.

En cambio la Selección de Inglaterra solo ha disputado una eliminatoria en tiempos extra en su reciente victoria ante Noruega por 2 a 1. Dejando una diferencia de 30 minutos de juego extra para el equipo argentino. Otro dato a considerar es que el partido entre Inglaterra y Noruega se realizó horas antes que el Argentina vs Suiza, lo cual le brindó un ligero tiempo de recuperación mayor al de su rival.

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El historial de Inglaterra y Argentina en la justa mundialista

Inglaterra suma un historial positivo ante Argentina dentro de la Copa Mundial de la FIFA™ con un saldo de 3 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Siendo su primer encuentro en el Mundial de Chile 1962, el cual significó una victoria para el conjunto inglés por un marcador de 3 a 1.

Diego Maradona y su primer gol a Inglaterra en México 1986|@fedebulos / IG

Argentina logró eliminar dos veces a Inglaterra. Sin embargo, el único triunfo que se dio en tiempo regular se dio precisamente en México durante el Mundial 1986. En aquel entonces, el equipo dirigido por Diego Armando Maradona logró liderar la victoria por 2 a 1 con dos eventos que marcaron la historia de la competencia: la Mano de Dios y el Gol del Siglo.