Fue uno de los mejores delanteros del mundo; hoy la MLS se lo “robó” a la Liga BBVA MX

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no ha impedido que distintos equipos se muevan en este mercado de fichajes para concretar traspasos de locura. Uno de los más importantes de las últimas semanas llegó precisamente de la MLS, más en específico del Chicago Fire.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Y es que, en los últimos días, el equipo de la MLS confirmó el fichaje de Robert Lewandowski, leyenda polaca que funge como centro delantero y que, en la última temporada, formó parte del Barcelona que conquistó la Liga de España con él como atacante titular para Hansi Flick.

Robert Lewandowski, la leyenda que llegó a la MLB y no a la Liga BBVA MX

De acuerdo con información de Marca, el acuerdo entre el Chicago Fire y el delantero polaco contempla un contrato hasta la campaña 2027 - 2028, misma que podría modificarse de acuerdo a distintas variables tales como su rendimiento en el campo o su estado físico de acuerdo con su edad.

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ROBERT LEWANDOWSKI IS COMING TO CHICAGO 🇵🇱



We have signed global soccer icon and Poland’s all-time leading goal scorer Robert Lewandowski as a Designated Player 🔥 #cf97 pic.twitter.com/ML5zxz3hVk — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026

Se trata, entonces, del máximo goleador en la historia de la Selección de Polonia y de un fichaje que la MLS “le roba” a la Liga BBVA MX en función de la cantidad de millones que el Chicago Fire le entregará a Robert como parte de su suelo, lo cual hace que la lucha con el futbol mexicano sea prácticamente imposible.

Es así como este delantero, de 37 años de edad, busca cerrar su carrera de la mejor forma posible a través de un equipo en donde se habló español en el pasado con la inclusión de Cuauhtémoc Blanco, por lo que se vislumbra un mayor apoyo para el Chicago a partir de la próxima temporada.

¿Cuántos goles suma Robert Lewandowski a nivel profesional?

Mientras que en la Selección de Polonia acumula 89 tantos en 167 duelos disputados, a nivel clubes Robert Lewandowski presume la grata cantidad de 629 anotaciones en 869 juegos, mismos de los cuales 120 tantos se dieron con el Barcelona de España.