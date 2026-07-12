Cuál es la selección que lleva más goles en el Mundial 2026 y quién lidera la tabla histórica

La etapa final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™se acerca tras conocerse a las selecciones que disputarán las Semifinales. Por lo que se espera que el Argentina vs Inglaterra y el Francia vs España siga incrementando la cifra de goles y emociones que se tiene dentro del torneo.

Hasta este momento se registra un total de 292 goles en el certamen, superando los goles que se tuvieron en Qatar 2022. Si bien la presente edición contó con un registro de 48 selecciones y una fase de eliminación extra en comparación de la anterior torneo. Se tiene un promedio de 2.92 goles por encuentro, mientras que en Qatar 2022 se contó con 2.62 goles por partido.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya registra más goles que en Qatar 2022|X: @FIFAWorldCup

Qué selección lleva más goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Argentina lidera la tabla de goleo dentro de la justa mundialista con 17 goles en 6 partidos. Es decir, que a lo largo del certamen han contado con un promedio de 2.83 goles por encuentro. Dejando en claro que su ofensiva ha sido clave para que La Albiceleste sueñe con el bicampeonato del mundo.

Lionel Messi lidera la tabla de goleo individual por la Copa Mundial de la FIFA 2026™|X: Argentina

Cabe destacar que el liderato argentino no puede comprenderse sin el papel de Lionel Messi, el cual lidera la pelea por la Bota de Oro con 8 goles. Por lo que este cierre de torneo puede ser clave para que el 10 de Argentina pueda obtener otro título individual para incrementar su legado.

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El TOP de selecciones con más goles en una sola edición mundialista

Hungría establece el récord como el equipo con más goles en una Copa Mundial de la FIFA™ con 27 goles. La cual se estableció en Suiza 1954 con un Sándor Kocsis que registró un hito histórico al anotar 11 goles. La lista se establecería de la siguiente manera:

