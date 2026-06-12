El Mundial 2026 impondrá un récord que cambiará de dueño tres veces en 72 horas

Este jueves 11 de junio arrancó la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y desde el primer partido entre México y Sudáfrica se comenzaron a romper récords como el juego inaugural con más tarjetas rojas y con el director técnico más longevo en dirigir en la justa mundialista, esta última una marca que cambiará de dueño tres veces en 72 horas.

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El récord mundialista que cambiará de dueño tres veces en 72 horas

Hugo Broos se convirtió en el director técnico más longevo en dirigir en una Copa Mundial de la FIFA al dirigir a la Selección de Sudáfrica este jueves 11 de junio en contra del partido frente a México con 74 años, dos meses y un día, superando la marca de Otto Renhagel, quien entrenó a Grecia en en el 2010 con 72 años y 317 días.

Sin embargo, esta marca duró apenas unas horas ya que a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, Miroslav Koubek rompió el récord al dirigir a ka República Checa en contra de Corea del Sur con 74 años, nueve meses y 10 días.

Pero la marca solo le durará a Koubek hasta el próximo domingo 14 de junio cuando Dick Advocaat dirija al debutante Curazao en contra de Alemania con 78 años, ocho meses y 15 días, dejando la marca definitiva del director técnico con mayor edad en entrenar en una Copa Mundial de la FIFA 2026.

Miroslav Koubek es por ahora el DT más longevo en dirigir en un Mundial|Carlos Zepeda/Carlos Zepeda

Los técnicos con mayor edad en dirigir en un Mundial:

Dick Advocaat (Curazao, 2026: 78 años, ocho meses y 15 días Miroslav Koubek (Chequia, 2026): 74 años, nueves meses y 10 días Hugo Broos (Sudáfrica, 2026): 74 años, dos meses y un día) Otto Rehhagel (Grecia, 2010): 72 años y 317 días. Óscar Washington Tabárez (Uruguay, 2018): 71 años y 125 días. Louis van Gaal (Países Bajos, 2022): 71 años y 123 días

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