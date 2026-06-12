SURREAL: el México vs. Sudáfrica tuvo casi las mismas rojas que los 64 partidos de Qatar 2022

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ apenas comenzó y ya dejó una marca difícil de creer. El partido inaugural entre México y Sudáfrica tuvo tanta intensidad que terminó entrando en los libros de historia por un registro que parecía imposible de alcanzar en tan solo 90 minutos. La expulsión de César Montes genera problemas también.

Wilton Sampaio expulsó a 3 jugadores y provocó comparaciones inmediatas con otras ediciones. Lo más llamativo es que el México vs Sudáfrica registró casi la misma cantidad de tarjetas rojas que los 64 partidos disputados en Qatar 2022, donde únicamente hubo 4 expulsados en todo el torneo.

Wilton Sampaio

México ante Sudáfrica tuvo casi las mismas rojas que todo Qatar 2022

La primera tarjeta roja llegó al minuto 49 para Sphephelo Sithole. Más adelante, al 84', Themba Zwane también fue expulsado. Del lado mexicano, César Montes vio la roja en una de las últimas jugadas del encuentro.

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Con esas tres expulsiones, el encuentro inaugural rompió varios registros mundialistas. De hecho, ya es el partido inaugural con más tarjetas rojas en la historia de los mundiales. El anterior récord pertenecía al Argentina vs Camerún de Italia 1990, que terminó con dos expulsados.

Las tres expulsiones que marcaron el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Según el análisis arbitral de Andrés, conocido como El VAR Central, la expulsión de Sithole fue correcta por impedir una ocasión manifiesta de gol. Se cumplían los criterios de control del balón, distancia a portería, dirección de juego y posición de los defensores.

La roja a Zwane también fue respaldada por el VAR. El sudafricano lanzó un golpe al rostro de Roberto Alvarado y la acción fue considerada conducta violenta. En el caso de Montes, la decisión generó más debate. Sin embargo, la interpretación de Wilton Sampaio fue que existía una oportunidad clara de gol para el atacante sudafricano.

Los números históricos de las tarjetas rojas en los Mundiales

Las tres expulsiones del México vs Sudáfrica ya superan las registradas en los Mundiales de Uruguay 1930 e Italia 1934, que tuvieron una sola tarjeta roja cada uno.

¿Cuál fue el Mundial con más expulsiones?

El récord histórico sigue siendo Alemania 2006 con 28 tarjetas rojas, seguido por Francia 1998 con 22 y Corea-Japón 2002 con 17.

