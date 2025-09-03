Mundial 2026: ¿Cuáles son las selecciones que podrían clasificarse en esta Fecha FIFA?

La Copa del Mundo , a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, está cada vez más cerca, por lo que las próximas fechas internacionales toman una importancia aún mayor. Ante este hecho, es preciso que conozcas cuáles son las selecciones que podrían asegurar su pase al Mundial 2026 en esta fecha FIFA.

Septiembre del 2025 traerá consigo dos fechas FIFA que podrían ser fundamentales para el futuro de algunas selecciones en su deseo por llegar al Mundial 2026, mismo que será el primero que cuente con tres sedes y que, a su vez, incluya la participación de 48 selecciones, lo cual lo hará un evento sin precedentes.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026 y cuándo es la final?

El calendario de la FIFA establece que el inicio de la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo el siguiente 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca. La gran final está programada para el domingo 19 de julio en territorio norteamericano, aunque hasta el momento no se ha definido la hora de este encuentro.

César Huerta, jugador de @rscanderlecht, causa baja de la convocatoria de nuestra Selección por una sobrecarga muscular presentada en su partido vs Union St. Gilloise. 📝



Su lugar no será sustituido por ningún jugador adicional. #PorMéxicoTodo pic.twitter.com/7EiR1Z0JNU — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 1, 2025

¿Qué selecciones se han clasificado a la Copa del Mundo hasta el momento?

Son 13 las selecciones que hasta el momento han confirmado su asistencia al Mundial 2026. Y es que, además de las anfitriones, este evento ya cuenta con la presencia de países como Nueva Zelanda, Japón, Argentina, Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, Australia, Jordania, Ecuador y Brasil.

¿Cuáles son las selecciones que podrían clasificarse en esta fecha FIFA de septiembre?

En la Conmebol todo está en el aire, pues si bien Chile está eliminado y Bolivia y Perú buscan un boleto a repechaje, las demás escuadras como Uruguay, Paraguay, Colombia y Venezuela aún tienen chances de acceder a esta Copa del Mundo.

Mini-vlog del día entrenando con Sergio Ramón 🧤 pic.twitter.com/Gr1rorF8wo — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 2, 2025

En África, selecciones como Egipto, Sudáfrica, Túnez, Cabo Verde, Ghana, Argelia, Costa de Marfil y Marruecos pueden acceder a este evento si tienen resultados positivos en esta fecha FIFA de septiembre, mientras que en Asia todo se definirá en la siguiente fecha FIFA programada para octubre.

Finalmente, en Europa aún no se han repartido por completo los boletos dado que es una eliminatoria por demás larga; sin embargo, de todas las selecciones es Noruega quien parece tener más oportunidades al sumar 12 puntos en su Grupo I.