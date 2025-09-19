Es figura de la NFL, suma casi 100 yardas en la temporada y ahora espera un bebé con Cardi B

Los New England Patriots han tenido un inicio de temporada relativamente aceptable dentro de la NFL, pues si bien cayeron en su debut, después consiguieron el triunfo. Un jugador que ha sobresalido hasta ahora es Stefon Diggs, quien recientemente confirmó que está esperando un hijo de Cardi B.

Para poner un poco de contexto, vale decir que, en el inicio de la campaña 2025 - 2026 de la NFL, Stefon Diggs suma un total de 89 yardas a través de atrapar más de 10 pases, mismos que lo consolidan como uno de los jugadores más importantes del equipo de la Conferencia Americana hasta ahora.

¿Quién es Stefon Diggs, figura de la NFL que espera un bebé de Cardi B?

Nacido en Virginia el 29 de noviembre de 1993, Stefon Diggs es un jugador de la NFL que juega como wide receiver y que, con 31 años, ha tenido un impacto importante con los New England Patriots en la temporada actual, lo cual ha hecho que sea tendencia en redes en los últimos días.

Cardi B is pregnant with her 4th baby, her first with boyfriend Stefon Diggs:



"I'm having a baby with my boyfriend Stefon Diggs. I've been putting in all this work, but I'm doing all this work while I'm creating a baby."

Previo a su llegada a New England, vale decir que Stefon Diggs tuvo un paso por equipos de la NFL como Minnesota, Buffalo Bills y Houston Texans, por lo que se considera un elemento importante en el máximo circuito del futbol americano. En el apartado personal, además, ha destacado por la relación que sostiene con Cardi B.

¿Cuándo nacerá el hijo de Cardi B y Stefon Diggs?

Cardi B, quien en el pasado logró ganar un Grammy, confirmó que esperaba su cuarto hijo, mismo que es de Stefon Diggs. La noticia se reveló durante una charla en el programa CBS Morning, en donde confirmó que la estrella de la NFL tendrá el primer hijo en su vida y a su lado.

Stefon Diggs surprises Cardi B with a massive display of flowers to celebrate the release of her album "Am I The Drama?"

Vale mencionar que este anuncio significó un paso importante en la vida de la pareja, pues si bien para Cardi B es el cuarto de sus retoños, para Diggs será el primero, lo cual generó mucha emoción entre él y sus compañeros en la NFL. En ese sentido, se desconoce el mes en el que su bebé llegaría a este mundo.