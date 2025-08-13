¡Estrella de la NFL aplica un RODRIGO HUESCAS! Multado por exceso de velocidad

Myles Garrett, la estrella defensiva de los Cleveland Browns, fue citado por conducir a exceso de velocidad tras ser detectado circulando a 100 millas por hora en una zona con límite de 60 mph en la interestatal I-71, en Strongsville (Ohio), alrededor de las 2:00 de la madrugada, según registros policiales y reportes de prensa. El jugador que iba al volante de un Ferrari según las fuentes recibió una papeleta que contempla una multa de 250 dólares; la citación incluye además una fecha de comparecencia en el tribunal, aunque Garrett puede optar por pagar la sanción y evitar presentarse.

Problemas al volante en el roster de Cleveland

El incidente ocurrió pocas horas después de que el equipo regresara de un partido de pretemporada en Carolina del Norte, y se suma a una breve racha de problemas viales dentro del plantel: en semanas recientes otro jugador de los Browns también fue multado por conducir a alta velocidad en el mismo tramo de la autopista. Las autoridades locales y el club están al tanto del episodio; fuentes señalan que el asunto podría abordarse internamente durante las prácticas conjuntas previstas esta semana, aunque por el momento no se ha anunciado una sanción disciplinaria del equipo.

¿Cuál es el historial de Garrett con infracciones durante su carrera?

La detención de Garrett revive además un patrón de infracciones previas en su historial: desde su llegada a la NFL en 2017 ha acumulado varias citas por exceso de velocidad y en 2022 sufrió un accidente de un solo vehículo que terminó en citaciones por no mantener el control del automóvil. Ese historial es citado en numerosos textos que analizan el impacto que comportamientos fuera del campo pueden tener en la imagen pública de un jugador de alto perfil y en la gestión de riesgo para la organización deportiva.

Más allá de la multa económica, el episodio reaviva el debate sobre la responsabilidad de las figuras deportivas que reciben contratos millonarios y la necesidad de medidas preventivas por parte de los equipos para evitar conductas que pongan en riesgo a terceros. Garrett, cuatro veces All-Pro y una pieza clave en la defensiva de Cleveland, además de haber sido recientemente vinculado a un contrato importante con el club, pasa ahora por una situación que, aunque legalmente solucionable con el pago de la multa, tiene implicaciones reputacionales y disciplinares que seguirán de cerca aficionados y directivos.

Las próximas sesiones del club y la eventual resolución judicial definirán si el caso queda en una anécdota costosa o si desencadena medidas formales adicionales.

