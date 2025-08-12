TV Azteca transmitirá EN VIVO el partido de Los Angeles Rams en la Semana 2 de la pretemporada

¡El futbol americano regresa a la pantalla de TV Azteca! Este sábado 16 de agosto a las 17:00 horas (tiempo del centro de México), los Los Angeles Rams recibirán a los Los Angeles Chargers en el SoFi Stadium, en un duelo correspondiente a la Semana 2 de la pretemporada de la NFL 2025. Y lo mejor: TV Azteca Deportes lo transmitirá EN VIVO a través del canal de TV Azteca Deportes Network.

Duelo con sabor a derbi angelino

Aunque es pretemporada, el enfrentamiento entre Rams y Chargers siempre genera expectativa. Ambos equipos comparten ciudad y estadio, lo que convierte este choque en una especie de “derbi angelino”. Además, es una oportunidad clave para que los entrenadores evalúen a sus jugadores jóvenes y definan posiciones rumbo al arranque de la temporada regular.

Los Rams llegan con la mira puesta en recuperar protagonismo en la Conferencia Nacional, mientras que los Chargers buscan consolidar su nuevo proyecto ofensivo liderado por Justin Herbert y reforzado con figuras como Keenan Allen y Najee Harris.

¿Dónde ver el partido Rams vs Chargers?

La transmisión ofrecerá contenidos especiales sobre los equipos californianos, incluyendo cápsulas, entrevistas y análisis que se distribuirán en sus distintas plataformas de televisión y en su ecosistema digital. La narración estará a cargo de Eduardo Ruiz y Pablo de Rubens, mientras que Andrea Sola será la analista de color, aportando contexto y emoción a cada jugada.

Este tipo de transmisiones refuerzan el compromiso de TV Azteca con el deporte mundial, acercando a los fanáticos mexicanos a los mejores eventos de la NFL, incluso desde la pretemporada.

TE PUEDE INTERESAR:

Aunque los titulares suelen no tener participación o una participación limitada, este partido será clave para ver en acción a promesas como el ala cerrada Terrance Ferguson por parte de los Rams, y al corredor novato Omarion Hampton por los Chargers. También se espera que los mariscales de campo suplentes tomen protagonismo, en especial Stetson Bennet del conjunto de los Rams.

¿Listos para vivir el futbol americano con la emoción que solo TV Azteca sabe transmitir? Este sábado, el SoFi Stadium será testigo de un nuevo capítulo en la rivalidad angelina. ¡No te lo pierdas!

