Lo que nadie cuenta del récord de Países Bajos: 16 años invicta, pero quedó a deber por esto

Este sábado, durante la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Países Bajos consiguió superar a la Brasil de Pelé en una marca histórica, tras golear 5-1 a Suecia. Sin embargo, este récord tiene una mancha que pocos cuentan.

Según datos compartidos por Mister Chip, el seleccionado dirigido por Ronald Koeman alcanzó los 14 partidos consecutivos sin perder en mundiales, superando así un registro histórico que pertenecía al Brasil de Pelé. La última derrota neerlandesa en 90 o 120 minutos de un Mundial fue en la final de Sudáfrica 2010, cuando cayó frente a España. Pero…

|MEXSPORT

El dato que nadie cuenta sobre el récord de Países Bajos

A diferencia de la Brasil de Pelé, Países Bajos alcanzó esta marca quedando a deber en algo. Pues los neerlandeses no consiguieron clasificar al Mundial de Rusia 2018. Además, perdieron dos de las tres veces que fueron a penales.

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El invicto de Países Bajos en los mundiales

2014:

5-1 España (victoria)

3-2 Australia (victoria)

2-0 Chile (victoria)

2-1 México (victoria)

0-0 Costa Rica (pasó por penales) (empate)

0-0 Argentina (eliminado en penales) (empate)

3-0 Brasil (3º lugar) (victoria)

|@OnsOranje

2018: no se clasificó

2022:

2-0 Senegal (victoria)

1-1 Ecuador (empate)

2-0 Qatar (victoria)

3-1 Estados Unidos (victoria)

2-2 Argentina (eliminado en penales) (empate)

2026:

2-2 Japón (empate)

5-1 Suecia (victoria)

El calendario de la selección de los Países Bajos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Domingo, 14 de junio de 2026 – Fecha 1 – Países Bajos 2-2 Japón – Estadio Dallas (Dallas, Estados Unidos) – 16:00 horas — Grupo F

Sábado, 20 de junio de 2026 – Fecha 2 – Países Bajos 5-1 Suecia – Estadio Houston (Houston, Estados Unidos) – 13:00 horas — Grupo F

Jueves, 25 de junio de 2026 – Fecha 3 – Túnez vs. Países Bajos – Estadio Kansas City (Kansas City, Estados Unidos) – 19:00 horas — Grupo F

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