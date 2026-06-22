OFICIAL: La mexicana Katia Itzel García será la silbante para el Países Bajos vs Túnez del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ marcará un hito imborrable en los libros de récords del arbitraje mexicano. La silbante Katia Itzel García ha sido confirmada por la FIFA para impartir justicia como árbitra central en el duelo entre Túnez y Países Bajos, programado para el 25 de junio en el Estadio de Kansas City. Este nombramiento trasciende lo deportivo, consolidando a García como una pionera en un terreno donde no es común que veamos a mujeres, se convertirá en la primer mujer mexicana en ser silbante de un partido de una Copa del Mundo.

¿Qué participaciones ha tenido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El camino de Katia Itzel hacia esta designación ha sido una muestra de capacidad y resistencia. Durante las semanas previas a esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, Katia Itzel sufrió de muchas críticas desde su llamado a este Mundial de futbol, sin embargo, está a días de poder presumir que será silbante de una Copa Mundial de la FIFA, anteriormente únicamente había fungido como cuarta árbitra en los duelos entre Inglaterra vs. Croacia, Países Bajos vs. Japón y Estados Unidos vs. Australia. Tras esa etapa de adaptación, la FIFA ha depositado plena confianza en su criterio para liderar este compromiso clave de la tercera jornada del Grupo F.

Al asumir este papel, la capitalina escribe su nombre con letras de oro: es la primera mujer mexicana en dirigir un encuentro como árbitra central en la historia de las Copas del Mundo masculinas. A escala global, se une a un grupo selecto de mujeres que han roto el techo de cristal en esta disciplina, sumándose a la estela de la francesa Stéphanie Frappart y la estadounidense Tori Penso.

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