Ni la Brasil de Pelé pudo lograrlo: Países Bajos rompe un récord histórico en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este sábado en el desarrollo de algunos partidos de la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el conjunto de Países Bajos logró hacer historia luego de su triunfo por 5 a 1 sobre Suecia. ¿En qué consiste la marca que alcanzó el seleccionado dirigido por el entrenador Ronald Koeman?

De acuerdo a información publicada en la cuenta oficial de Mister Chip, uno de los referentes en estadísticas, el conjunto europeo pudo superar un récord que tenía en el pasado la Brasil de Pelé.

Con este marcador a su favor, los neerlandeses alcanzaron catorce partidos consecutivos sin perder en Mundiales. Se debe recordar que la última caída en el tiempo reglamentario data de la pasada final del campeonato celebrado en Sudáfrica 2010 ante su par de España.

Países Bajos le ganó a Suecia. |Reuters

En este sentido se espera que los naranjas se mantengan en el sendero de la victoria, ya que podrían verse contra el equipo de Carlo Ancelotti en 16avos de final o tal vez una durísima Marruecos el próximo 29 de junio en la ciudad de Monterrey.

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¿Qué debe pasar para que Países Bajos clasifique a la siguiente fase del campeonato?

El triunfo durante la jornada del sábado es muy importante en la actual campaña, ya que, les permite ubicarse en la primera casilla con 4 puntos y una diferencia de cuatro goles a su favor debido al marcador que se registró ante los suecos.

Con este resultado, a los neerlandeses les alcanzará con ganar o empatar en la última fecha para estar automáticamente dentro de la siguiente instancia de un torneo que definitivamente viene cautivando y generando grandes emociones a todos los fanáticos. Incluso, en el peor de los escenarios ante Túnez, la amplia diferencia de goles cosechada hoy prácticamente les asegura un lugar como uno de los mejores terceros.