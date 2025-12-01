Esto dijo el Real Madrid sobre cambiar (o no) de entrenador tras empate ante el Girona

El Real Madrid atraviesa un presente repleto de dudas y la afición comienza a ver de mala manera a Xabi Alonso. Luego del empate 1-1 ante Girona, el equipo perdió el liderato de La Liga y muchos comenzaron a especular sobre una posible salida del entrenador. Ante los diversos rumores que circulan en España, el club ya tendría tomada su decisión.

El Madrid ganó un solo partido de los últimos cinco que disputó, pese a partir como favorito en la gran mayoría de enfrentamientos. Dentro de esa mala racha, no pudo superar a equipos como Rayo Vallecano, Elche y recientemente Girona, lo que enfureció a los fanáticos Merengues y puso en tela de juicio la continuidad del proyecto de Alonso .

Instagram @realmadrid

Josep Pedrerol, presentador del programa El Chiringuito, reveló que el Real Madrid no tiene intenciones de rescindir el contrato del exmediocampista y que confían en que será capaz de reconducir la situación. Actualmente, el equipo marcha segundo en La Liga de España (a un punto del Barcelona) y quinto en la UEFA Champions League (a tres del Arsenal que se ubica como líder).

Por otro lado, el medio británico The Athletic afirmó que no todos están contentos con Alonso en la Casa Blanca. Según trascendió, el vestuario estaría dividido entre aquellos que apoyan al entrenador con pasado en el Bayer Leverkusen y quienes creen que no debería continuar. Por este motivo, los próximos meses podrían ser determinantes para él.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Xabi Alonso en el Real Madrid

Luego de un exitoso paso por el fútbol alemán, Xabi Alonso llegó al Real Madrid para sustituir a Carlo Ancelotti en el banquillo merengue. Pese a que generó grandes expectativas en la afición, de momento no logró convencer ni desde el juego ni desde los resultados: lleva 18 triunfos, cuatro empates y tres derrotas. Si bien no son malos números, la irregularidad y las altas exigencias del club lo colocan en duda.

Instagram @realmadrid

Sus próximos partidos serán muy importantes para intentar recuperar la confianza de los madridistas. Por La Liga, visitará al Athletic Club el miércoles y luego recibirá al Celta de Vigo; mientras que por la Champions se medirá el próximo 10 de diciembre al Manchester City en España.