Nadie quiere jugar contra Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron tras conocer esta noticia

Tras el último partido se descubrió el verdadero secreto de Gabriel Milito para que las Chivas brillen en este Clausura 2026. Pues el CD Guadalajara le ganó 5-0 al Club León y lo aplastó en la Jornada 9 (que había quedado pendiente). Tras esto, ahora nadie quiere jugar contra el “Rebaño Sagrado” en el Estadio Akron tras conocer una noticia increíble del equipo.

Aunque Milito gana mucho menos que el “Turco” Mohamed, también hace jugar muy bien al conjunto tapatío. Y esto crece mucho más cuando se habla de jugar en condición de local. Pues las Chivas ganaron todos los partidos que jugaron en su estadio en este Clausura 2026 y, contando todas las competencias, llevan 10 partidos sin perder en su casa.

|Crédito: Chivas de Guadalajara

Jugando como locales, los de Milito llevan 9 victorias y un empate en los últimos 10 partidos disputados como locales. El Estadio Akron y antes el Jalisco han sido verdaderos fuertes de batallas para el Club Deportivo Guadalajara. De hecho, hubo triunfos en el Clásico Tapatío (4-1 ante Atlas) y en el Clásico Nacional (1-0 frente a Club América).

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Los resultados de las Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron en el Clausura 2026

Jornada 1: Chivas 2-0 Pachuca

Jornada 3: Chivas 2-1 Querétaro

Jornada 6: Chivas 1-0 América

Jornada 9: Chivas 5-0 León (partido pendiente jugado el 18 de marzo)

Jornada 11: Chivas 3-0 Santos Laguna

El récord de partidos sin perder incluye encuentros de la temporada pasada, pues Chivas también tuvo estos resultados jugando como local en el Apertura 2025:

Jornada 10: Chivas 3-1 Necaxa

Jornada 13: Chivas 2-0 Mazatlán

Jornada 15: Chivas 4-1 Atlas

Jornada 17: Chivas 4-2 Monterrey

Cuartos de Final: Chivas 0-0 Cruz Azul

El entrenador argentino ha mejorado mucho el nivel de juego de Chivas y por eso llegó a la cima de la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras disputar su partido pendiente. Con 27 puntos supera a Cruz Azul (26) y a Toluca (25). Todo indica que estos serán los 3 equipos que peleen por el primer lugar de cara a la Liguilla.

