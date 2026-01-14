El emotivo mensaje de Nairo Quintana a Isaac del Toro

En lo que va del Siglo XXI, el ciclismo latinoamericano no ha tenido una figura más influyente que Nairo Quintana. El colombiano marcó una época al competir de tú a tú con gigantes del deporte como Chris Froome, Vincenzo Nibali y Alberto Contador, sosteniéndose en la élite durante casi una década.

Hoy, con 35 años, su voz sigue teniendo peso y autoridad dentro del pelotón internacional. Por eso no pasó desapercibida su reciente declaración al reconocer que, en la actualidad, Isaac del Toro es el mejor ciclista latinoamericano, incluso por encima de campeones consolidados como Egan Bernal y Richard Carapaz. Un respaldo que confirma el momento histórico que vive el deporte mexicano sobre la bicicleta.

Respaldo de una leyenda a la joya mexicana

Nairo Quintana fue claro y directo al hablar del joven corredor nacido en Ensenada, Baja California. Para el colombiano, Del Toro no solo es el principal referente de la región, sino también un ejemplo del camino que debe seguir el ciclismo latinoamericano.

"El mayor y principal exponente ahora mismo de Latinoamérica es Isaac, un joven que lo ha hecho muy bien", afirmó Quintana, destacando especialmente el proceso de formación que ha tenido el mexicano desde edades tempranas.

Para 'Nairoman', la clave estuvo en llevarlo pronto a Europa, permitirle adaptarse a ese entorno competitivo y formarlo dentro de las grandes estructuras del ciclismo mundial.

Los números respaldan esa afirmación. Isaac del Toro cerró el 2025 en el tercer lugar del ranking UCI, solo por detrás de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, dos auténticos monstruos del ciclismo actual. Una posición que ningún otro latinoamericano ha logrado en los últimos años.

Contraste con otras figuras y el legado de Nairo

Detrás de Del Toro aparecen nombres de peso como Richard Carapaz y Egan Bernal, ubicados en los puestos 33 y 36 del ranking mundial.

Ambos cuentan con títulos de grandes vueltas y actualmente son líderes en sus equipos, una diferencia importante respecto a Isaac, quien en el Tour de Francia 2026 asumirá el rol de gregario de Pogacar en el UAE Team.

La comparación cobra aún más valor viniendo de Nairo Quintana, un corredor que conquistó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016, y que se subió al podio del Tour de Francia en 2013, 2015 y 2016, siempre a la sombra de un Froome imbatible.

Hoy, esa misma voz autorizada ve en Isaac del Toro al heredero del liderazgo latinoamericano. Un reconocimiento que no solo confirma el presente del mexicano, sino que abre la puerta a un 2026 lleno de expectativas para el ciclismo de México y de toda la región.

