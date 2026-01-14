Muere medallista olímpico durante una avalancha en los Alpes suizos

Tragedia en el deporte mundial. El suizo Ueli Kestenholz, pionero del snowboard olímpico, falleció tras quedar atrapado en una avalancha en el valle de Lötschental, en los Alpes suizos. El accidente ocurrió mientras el atleta de 50 años practicaba en la montaña; aunque fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano, los médicos no lograron salvarle la vida.

La noticia ha conmocionado al mundo del deporte, especialmente a la comunidad del snowboard, que lo reconoce como uno de los grandes referentes de la disciplina. Kestenholz escribió su nombre en la historia olímpica en Nagano 1998, cuando el snowboard debutó en los Juegos de Invierno. En aquella edición, el suizo conquistó la medalla de bronce en slalom gigante paralelo, convirtiéndose en uno de los primeros atletas en subir al podio en esta disciplina y abriendo camino para futuras generaciones.

En los años 2000 y 2001, Kestenholz se consagró como campeón mundial, consolidando su estatus como uno de los mejores de su época. Su estilo, técnica y valentía lo convirtieron en un ícono para los jóvenes que buscaban abrirse paso en este deporte.

Un adiós que llega en vísperas de los Juegos Olímpicos

La muerte de Kestenholz ocurre a pocas días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se llevarán a cabo en Milano-Cortina, lo que añade un matiz de tristeza en un momento en que el snowboard se prepara para brillar nuevamente en el escenario mundial.

Diversos atletas han expresado su pesar por la pérdida. Para muchos, Kestenholz no solo fue un competidor ejemplar, sino también un embajador del snowboard, siempre dispuesto a compartir su experiencia y pasión por la nieve. Su figura será recordada como la de un pionero que ayudó a legitimar el snowboard dentro del olimpismo y que inspiró a miles de jóvenes a subirse a una tabla.

