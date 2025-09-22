Fue una de las leyendas del Exatlón México; hoy debuta en la lucha libre ante Shocker

Una de las razones por las cuales el Exatlón México ha tenido un éxito sin igual se debe a la cantidad de leyendas que han pisado las playas de República Mexicana. Entre estas destaca Nano Ilianovich, quien defendió los colores azules y que, ahora, debutó en la lucha libre nada más y nada menos que ante Shocker.

Plática de diamante | Adrián González y su trayectoria en Grandes Ligas

Shocker es considerado uno de los luchadores más importantes en la historia del pancracio nacional por lo hecho tanto en el CMLL como en la AAA. Ahora, el “Mil por ciento guapo” fue el encargado de “debutar” a Nano Ilianovich, quien en el pasado destacó por su participación en el Exatlón México.

¿Cómo le fue a Nano Ilianovich, leyenda del Exatlón México, ante Shocker?

Nano Ilianovich es un deportista nato que nació en Venezuela y que, en el pasado, tuvo la oportunidad de entrenar en las artes marciales mixtas y la UFC, además de tener un paso especial por el Exatlón México. En ese sentido, ahora tuvo un breve camino por la lucha libre, un deporte completamente distinto.

Te puede interesar: Muere atleta durante famoso evento deportivo en México

Te puede interesar: ¿Cuáles son los 8 logros que Isaac del Toro ha obtenido en 2025?

Esta situación se dio en el evento llamado “Lucha Libre vs MMA”, el cual se dio en el Estado de México. Aquí, los exponentes de ambos deportes se enfrentaron en un mano a mano y a la leyenda del Exatlón México le tocó lidiar con Shocker, quien pese a su edad y lesión en la mandíbula sigue siendo un hueso duro de roer.

¿Nano Ilianovich le ganó a Shocker?

Cabe mencionar que, después de algunas interferencias, el resultado terminó sin un ganador claro, lo cual causó la molestia de ambos personajes. En ese sentido, Nano Ilianovich no ha contestado a la pregunta respecto a si le gustaría seguir adentrándose en este deporte, aunque sí aseguró que le gustaría volver al Exatlón México.

En cuanto a Shocker, se espera que el luchador mexicano pueda volver a las arenas de manera regular una vez tenga su operación y, posteriormente, rehabilitación de la mandíbula , pues es claro que esta lesión le ha impedido seguir activo, hecho que ha generado que no pueda solventar algunas de sus deudas más importantes.

