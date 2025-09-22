deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Muere deportista durante famoso evento deportivo de México 

Se vivió una lamentable tragedia durante la realización del Ironman 70.3 Cozumel, uno de los eventos deportivos más importantes del triatlón en México

Ironman Cozumel natación
ironman.com
Fernando Campos
Otros Deportes
Compartir

Este domingo se vivió una lamentable tragedia durante la realización del Ironman 70.3 Cozumel, uno de los eventos deportivos más importantes del triatlón en México. Un atleta participante perdió la vida tras sufrir complicaciones médicas durante la etapa de natación.

Luis García entrevista a Renata Zarazúa | Inspiración, disciplina y pasión por el tenis

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por los organizadores del evento, el personal de seguridad acuática se percató de que el competidor mostraba signos de emergencia mientras realizaba el recorrido en aguas abiertas. De inmediato se activaron los protocolos de rescate y atención médica, logrando sacar al atleta del mar y trasladarlo a un hospital cercano.

También te puede interesar:

A pesar de los esfuerzos del equipo médico, el participante falleció poco después de su ingreso al nosocomio. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad del atleta ni las causas específicas del deceso, en respeto a la privacidad de la familia.

¿Qué es el Ironman 70.3 Cozumel?

El Ironman 70.3 Cozumel reúne cada año a cientos de atletas nacionales e internacionales que enfrentan el reto de completar 1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21.1 km de carrera pedestre. La seguridad es uno de los pilares del evento, con decenas de elementos desplegados en tierra y mar para garantizar el bienestar de los competidores.

La organización expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del atleta fallecido, y aseguró que se está colaborando con las autoridades locales para esclarecer lo ocurrido.

Este trágico incidente ha conmocionado a la comunidad deportiva, recordando los riesgos inherentes a las competencias de alto rendimiento y la importancia de contar con medidas preventivas y atención médica inmediata.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×