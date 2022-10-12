Chucky Lozano anota en la victoria del Napoli ante el Ajax

Con una gran actuación del mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano, anotando uno de los goles del equipo italiano, Napoli derrota 3-1 al Ajax, quien contó desde el inició con Edson Álvarez y Jorge Sánchez, en partido de la jornada 4 de la Champions League.

Los tres mexicanos fueron titulares, jugando el ‘Chucky’ 77 minutos y Jorge Sánchez 65’, mientras Edson Álvarez estuvo los 90 minutos con una amonestación por falta tras una entrada a destiempo.

Napoli fue dueño del accionar en todo el encuentro teniendo el equipo del Amsterdam pequeños lapsos que le jugó de tú a tú a los líderes de la Serie A.

Al minuto 4, Hirving Lozano recibe un centro brillante y conecta un cabezazo perfecto ajustado al poste izquierdo. El portero no tuvo ninguna opción para marcar el 1-0.

Una vez más, el ‘Chucky’ remata un balón rechazado al borde del área y manda el balón ligeramente por encima del larguero. Muy cerca de su segundo tanto del mexicano.

Pero no tardo mucho para el segundo gol del Napoli ya que Giacomo Raspadori controló el balón tras un pase raso sensacional de Khvicha Kvaratskhelia. Se hizo de espacio para enviar un magnífico disparo que entra pegado al poste. ¡2:0!

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Ya en la segunda mitad, Ajax reaccionó a través de Davy Klaassen que recibió un centro brillante para conectar un cabezazo perfecto ajustado al poste izquierdo.

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En el minuto 60, un disparo de Victor Osimhen es rebotado por un defensa, el árbitro Felix Zwayer recibe un mensaje del VAR, el silbante ve el video y marca penalti a favor de Napoli que cobra en forma perfecta Khvicha Kvaratskhelia.

Ajax no baja los brazos y tiene su recompensa al 83’ luego de que el árbitro marca tiro penal que cobra Steven Bergwijn para el 3-2.

Luego de un par de ocasiones, por fin Victor Osimhen pudo marcar su gol al 90’ al aprovechar un error de la defensa para anotar con tranquilidad.

Con este resultado Napoli avzna a los octavos de final al llegar a 12 puntos, mientras el Ajax se queda en tres unidades en el tercer puesto del grupo A.

Luego de una goleada histórica de 6-1 en Ámsterdam la semana pasada, el entrenador del Napoli, Luciano Spalletti, declaró que su equipo “no debe perder el enfoque”. El equipo napolitano obedeció esa orden y registró un triunfo 4-1 en Serie A el fin de semana, extendiendo su racha ganadora a ocho partidos en fila y manteniéndose en carrera por un primer Scudetto desde 1990.

Continuar con ese gran rendimiento en la Champions League parece probable, especialmente porque el Napoli ha perdido solo un partido en casa en la competición más importante de Europa desde principios de la campaña 2017/18 (G8, E3). A pesar de ese récord como local, ha superado la fase de grupos en solo una ocasión en tres intentos desde entonces, sin embargo, el equipo del ‘Chucky’ Lozano puede asegurar su presencia en los octavos de final aún con dos partidos por disputar si logra un triunfo aquí.

El entrenador del Ajax, Alfred Schreuder hizo una honesta, pero controversial admisión, de que su elenco está batallando con el Rangers por un lugar en la Europa League luego de esa paliza 6-1 en la jornada pasada. Probablemente esas palabras sean sinceras, ya que le han encajado seis goles en su propio feudo por primera vez en una competición europea, no obstante, el Ajax aún tiene dos compromisos en los que puede sellar su paso a la siguiente instancia de alguna manera antes de su último choque del grupo en Glasgow.

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Después de un tiempo para reflexionar, y una dominante victoria 4-2 en la Eredivisie sobre el Volendam, el Ajax quizás pueda ver algunos aspectos positivos antes de este viaje a Italia, incluyendo haber evitado la derrota en 21 de sus últimos 23 partidos a domicilio en la Champions (G11, E10). Enfriando esa estadística mientras se da cuenta del complejo de inferioridad de Schreuder, está el hecho de que Ajax no ha ganado en sus últimos cinco choques ante rivales italianos (E2, L3).

Jugadores a seguir Napoli vs Ajax

Con cuatro goles y tres asistencias en sus últimos cinco partidos para su club y selección, Khvicha Kvaratskhelia puede igualar su récord personal de seis partidos en fila con una contribución a gol si marca o asiste aquí. Por el Ajax, Mohammed Kudus ha marcado antes del descanso en sus tres partidos de la fase de grupos en este torneo.